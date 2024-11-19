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擺脫行人地獄 交部改善斑馬線照明

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

北市17日發生公車追撞，導致走在斑馬線上的婦人遭捲進車底身亡，立委林俊憲昨指出，台灣被稱「行人地獄」，盤點行人交通發生死亡事故最多的時段是在夜間，是白天的1至2倍，也是行人地獄最恐怖的時候。

交通部長陳世凱表示，將精進加強稽查大型車輛管制，並改善斑馬線照明。

林俊憲昨在立法院交通委員會質詢時表示，交通部統計，2019年至迄今，晚間6時至隔天清晨6時，行人死亡事故比白天多50%，甚至高出1至2倍，以今年1至9月為例，清晨6時至晚間6時，A1交通事故有19件，晚間6時至隔天清晨6時則高達30件。

林俊憲說，南韓、新加坡等國，劃設斑馬線都有設置緩速台，強迫車輛要減速，台灣不僅沒有，連斑馬線照明也相當不足，法規已規範斑馬線要有一定亮度，卻沒真正落實，交通部應進行總檢討。

林俊憲批評，政府花費幾百億元改善危險道路，交通安全宣導卻僅教台灣行人夜間出門穿亮色衣服、過斑馬線要舉高揮手，這是愚蠢建議，應讓行人行走的路段更安全；陳世凱回覆，斑馬線照明已納入改善項目，會持續處理。

對於17日北市發生公車追撞死亡事故，陳世凱受訪時表示，第一輛公車在斑馬線前停讓行人，且按公路局要求進行指差確認，但遭到後面公車追撞而撞到行人，非常沉痛，將持續精進大型車輛管制、加強稽查，並與台北市政府等相關單位檢討修正；全台799個易肇事路口改善計畫正在進行，駕駛人、行人教育宣導也會持續努力。

交通事故 行人地獄

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