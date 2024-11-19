無照駕駛害人重創 禁考駕照

偽造車牌氾濫，交通部修法提高罰鍰上限至3萬6000元，並當場沒入車輛銷毀。但立委認為現在罰太輕，要求確實執法並沒入車輛才可杜絕；交通部長陳世凱說，將透過源頭管制、跨機關查緝、修法加重處罰等，讓違規業者及駕駛不敢賣、買不到、不敢用。

另外，針對每年平均30萬件無照駕駛交通違規，交通部也研議修正「道路交通管理處罰條例」，罰鍰上限從現行2萬4000元提高至3萬6000元，車輛當場移置保管，肇事致人重傷或死亡，由禁考4年提高至終身不得考領駕照。

交通部長陳世凱昨赴立法院交通委員會，針對「偽變造車牌或其他隱匿車牌方式之查緝與防制暨如何有效杜絕無照駕駛猖獗之亂象」專題報告並備詢。

交通部統計，近3年偽造號牌違規，前年、去年各有169件、251件，但今年截至10月已有1012件，經跨機關合作斷源及稽查，9月起呈下降趨勢，較前一月減少30%，10月較9月再減47%；變造車牌部分，前年56件、去年50件，今年至10月有69件。

至於隱匿號牌，2022年2006件、2023年932件、今年至10月有847件；塗抹或安裝其他器具不能辨識號牌，2022年2014件、2023年2227件、今年至10月有3018件，其中以安裝其他器具為大宗。

立委洪孟楷批評，假車牌成長速度快速，此時此刻都還查得到假車牌販售，他支持修法，若放縱假車牌到處走，將危及國人行車安危，警方執法也有難度；立委鍾佳濱也說，除加重罰則，沒入車輛、杜絕車輛進入犯罪集團，才能夠保障守法用路人。

陳世凱表示，交通部將就法制、查緝、防偽供應鏈、網路平台等精進策略，並與相關部會共同合作，使偽變造號牌不敢賣、買不到、不敢用。

公路局表示，已與關務署合作，各海關於貨品輸入時加強查核，已查獲3件移送警察機關偵辦；另已擬具「道路交通管理處罰條例」第12條、第85條之3修正草案，提高罰鍰額度上限，從現行最高1萬800元提高至3萬6000元，並增訂當場移置保管該汽車及沒入，併罰違規使用該等車輛非車主的駕駛人等規定。