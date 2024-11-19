振興補助效果差 花蓮觀光業憂明年倒閉潮

今年地震與颱風重創花蓮觀光，交通部「振興花蓮自由行補助方案」已推動到三點○版本，總計八點一五億元預算要在年底前用完，但目前僅執行六成。業者說，花蓮已有廿一家旅宿業者停業、十家暫時退場或轉租，影響程度史無前例，年底前預算難全數執行。

觀光署花蓮振興旅遊補助六月起上路，從平日一千元、假日五百元一再加碼，最新的三點○plus方案來到單月補助兩千五百元，且延長至十二月廿日，但截至目前僅執行約六成。反觀台東縣自由行補助八月上路，經費提前用罄，至今已兩度加碼共八千萬元，更將提前於本月廿三日結束。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡稱，花蓮聯外交通仍不穩定，就算有補助誘因，旅客量還是有限，再多補助都用不到，振興補助經費勢必用不完。

花蓮自由行補助 遊客人數回不來 製表／周湘芸

張琄菡表示，花蓮縣旅館商業同業公會原先有一百三十多名會員，今年已有廿一家業者停業、十家暫時退場或轉租，有將近四分之一的業者變動，影響程度史無前例。

花蓮觀光協會理事長陳義豐表示，花蓮振興補助已實施半年，截至九月初統計，自由行執行率僅三十％，團體旅遊更只有五％。若明年少了補助，預估首季旅客僅剩一成五，業者無法承受，更可能有倒閉潮。