花蓮振興補助僅應急 專家：2問題仍待解

花蓮觀光今年接連受天災影響，加上知名景點太魯閣國家公園受損，國內外遊客皆流失，已淪為「慘業」。此次花蓮振興補助預算用不完，學者認為，外在及內在因素都應檢討。

高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨表示，補助為短期應急策略，且花蓮最大問題是聯外交通無法引導旅客前往。此外，花蓮觀光業也需檢討，在少了太魯閣的情況下，沒有新東西足以吸引消費者到訪，加上國旅住宿費上漲，推力就更嚴重。

劉喜臨說，此次花蓮振興補助預算用不完，外在及內在因素都應檢討。觀光署若只是舉辦一些泛泛的活動，無法說服國人克服萬難前往，應選擇有利基市場的活動，像五月天演唱會能吸引粉絲，又或是馬祖霧季硬地馬拉松，即使交通不便，跑者仍會前往。

劉喜麟也說，除太魯閣外，中花蓮到南花蓮還有很多景點，像瑞穗溫泉、花蓮玉里接台東池上等遊程。此外，民眾到訪花蓮偏好開車，是因點跟點距離較遠，若要克服公路導致民眾無法開車前往的問題，應想辦法增加便利性。

前台北城市科技大學觀光事業學系副教授陳善珮表示，過去花蓮觀光多是由縣政府主導，太魯閣國家公園主要是做國土涵養保存，對遊客推展力道不大。將來可規劃像是花蓮風景特定區等常駐機構，也可以獲得觀光署更多預算。

陳善珮指出，振興補助對業者不無小補，但長期規畫更重要，政府要做的應該是輔導。觀光就是人、時間、空間三要素，現在花蓮最為詬病的就是自由行不夠方便，點對點的接駁、設施不夠完善，若能有常駐機構提供人力、物力宣傳，幫助會更大。