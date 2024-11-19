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花蓮振興補助 業者：來客多不知

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
花蓮觀光今年接連受地震、颱風影響，國內外遊客流失。圖為花蓮六十石山金針花。圖／花蓮縣府提供
花蓮觀光今年接連受地震、颱風影響，國內外遊客流失。圖為花蓮六十石山金針花。圖／花蓮縣府提供

花蓮振興觀光補助上路快半年，額度卻僅用掉六成，在地東大門夜市知名攤商「林記燒番麥」業者認為宣傳不力，他在攤位做民調，很多來客不知道有住宿優惠；洄瀾薯道業者劉瑞祺認為，交通影響旅遊信心，建議加大補助力道。

洄瀾薯道集團在花蓮有十二家門市，花蓮薯等伴手禮都相當受歡迎，業者劉瑞祺說，四月地震後業績大幅衰退，當月連原本一成都不到，五到七月也僅有二成，八月稍有回溫，但也只有三成。

他說，若和去年相比，以前周六、日每天一間門市湧入近百組客人，現在周末假日一天有二、三十組客人就算好了，像這幾天，假日也只有一、二十組客人上門。

劉瑞祺認為，振興補助效益不彰，原因還是在旅遊信心，觀光是花蓮最重要的產業，地震後經濟真的很蕭條，現在補助若不夠吸引人，建議加大力道，住宿補助若還不夠，可以連交通都納入，台北來回花蓮火車票八百八十元，就算補助十萬人連一億都不到，但可以創造五億元以上產值。

他說，這段時間有來花蓮都知道，除了交通，花蓮依然美好，且現在資訊發達，民眾上網就能即時得知路況，只要避開颱風、大雨，交通不穩定的期間，都很適合來花蓮一遊。

東大門夜市是知名觀光夜市，受到地震衝擊，冷冷清清，知名的「林記燒番麥」以前一到假日攤位前大排長龍，震後也大不如前。

業者林上哲說，這段期間只要有客人來消費，他都會詢問知不知道有住宿補助、農粉幣等振興優惠，驚訝發現很多人不知道，表示政府宣傳力道不足，應該要更讓多人知道，才能發揮效益。

此外，以他自身出國旅遊的經驗，他認為國內旅遊在景點宣傳、住宿價格是否合理等面向，確實需要檢討，才有競爭力

伴手禮 住宿 出國旅遊 地震 夜市 競爭力 花蓮 颱風

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