消費者權益報導獎揭曉 聯合報系影子銀行危機獲佳作

113年消費者權益報導獎昨（18）日揭曉，聯合報系共有四件作品獲獎，其中，經濟日報記者邱金蘭以「台灣影子銀行危機」專題，獲得平面網路媒體類佳作，這也是本報連續第四年獲獎。

經濟日報關心金融消費者權益，每年均以優秀作品參賽，今年推出的作品為「台灣影子銀行危機」，講述數位金融興起，但是政府對於融資公司、BNPL（先買後付）、P2P（網路個人借貸平台），乃至於虛擬幣借貸平台等新興金融，卻未特別納管，由於不適用傳統金融機構法規，衍生不少亂象跟隱憂，侵害消費者權益。

行政院秘書長龔明鑫昨天在頒獎典禮上坦言，數位發展帶來各種新形態的借貸危機與不斷翻新的詐騙手法，讓不少民眾上當受騙，政府內部有看到問題，也時常召開跨部會會議，「別懷疑，很多時候，都不知道該由誰來當主管機關，這時就只能透過協商，先找出主管機關再來修法」。

經濟日報「台灣影子銀行危機」專題上架後，引發外界諸多討論，面對層出不窮的融資借貸亂象不斷戕害金融小白、高齡族等，金管會日前已拍板將引用金融消費者保護法來納管融資租賃公司。

本屆消費者權益報導獎一共有148件作品參賽，入選34件，聯合報系其他獲獎作品還包括，「租賃融資公司放款亂象」、「自費醫療不可承受的重」、「退休族的隱形歧視」，同樣獲得佳作肯定。