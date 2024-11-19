治療慢性阻塞性肺病 重視肺功能變化

治療COPD吸入劑常見成分 資料來源／柯雅齡 11月20日是「世界慢性阻塞性肺病日」，今年主題是「Know Your Lung Function」，呼籲民眾多重視自身肺功能的變化。WHO指出，慢性阻塞性肺病（COPD）是全球第三大死因，台灣每年超過5000人因為COPD死亡。

COPD是影響肺部和呼吸道的慢性病，因吸菸、空氣汙染、呼吸道感染、長期過敏、老化、遺傳等因素產生長期不正常發炎反應，導致肺部氣管產生不可逆、退化性的狹窄或阻塞，COPD患者較一般人感染肺炎風險增8倍，罹患肺癌風險增2倍。

患者會出現「咳、痰、喘」症狀，治療目標以減少症狀、降低發作頻率和惡化程度為主。

臨床上，除了口服藥物外，患者可藉由使用不同成分的吸入劑（Inhaler）控制疾病，若疾病進展到末期，藥物療效不佳時，可考慮安排外科手術，如肺氣泡切除手術、肺臟容量縮減手術、肺臟移植等來改善肺部功能。

藉由吸入方式攝取藥物，可達到良好治療效果，亦可降低全身性吸收，避免全身性的副作用。此外，藥物經由肺部吸收的途徑，可避免因藥物經過消化道、肝門靜脈系統而被代謝失去活性，導致進入循環的藥量減少、藥效降低的風險。

吸入性類固醇在COPD治療扮演重要角色，有人擔心使用含類固醇吸入劑會產生副作用。事實上，以吸入取代口服投藥，可減少全身性不良反應，有些患者使用後可能喉嚨疼痛、聲音嘶啞、口腔黏膜念珠菌感染等，但用藥後以清水漱口或刷牙可獲得改善，用藥後如有不適，回診時應告知醫護人員，避免因不敢用藥而錯失治療黃金時機。

患者需正確使用吸入劑，才能使藥物順利進入肺部達到期望的療效，各類吸入劑的使用方法與技巧不盡相同，可藉由醫療人員的現場指導或透過藥物仿單、衛教單張、線上教學影片，學習正確的使用方法。COPD除了用藥控制外，民眾也可透過戒菸和避免接觸二手菸、三手菸來預防惡化。