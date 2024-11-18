李安獲日本高松宮殿下紀念世界文化獎 台灣第一人

有日本藝術諾貝爾獎之稱的「高松宮殿下紀念世界文化獎」今天在東京舉行第35屆5位得獎人記者會。導演李安在記者會上說：「身為第一位來自台灣的得獎者，我感到既驕傲又無比感激。」

由日本美術協會主辦的「高松宮殿下紀念世界文化獎」活動，今天在東京大倉酒店舉辦記者會，明天將舉辦頒獎典禮。日本美術協會會長日枝久在致詞時特別指出，本屆首度有來自台灣、哥倫比亞的藝術家獲獎。

台灣導演李安以電影「斷背山」、「少年Pi的奇幻漂流」，兩度獲得奧斯卡金像獎最佳導演，被選為本屆高松宮殿下紀念世界文化獎戲劇與影像領域的得獎人。

李安在記者會上表示，對於能獲獎感到非常驚訝。日本電影對全世界一直有著深遠的文化影響，尤其是對亞洲電影製作者而言，他也不例外。作為第一位來自台灣的得獎者，他感到既驕傲又無比感激。

李安說：「我蒐集人們的人生經驗與創意想法，與我內心深處的情感融合，並引誘無數藝術家與技藝精湛的匠人來貢獻他們的才華，將這些情感與共同努力的痕跡凝聚成電影。然而，電影被投影到銀幕上才開始有真正的生命，觀眾以自己的方式去接收，創造出屬於其自身的故事。它變成了一個大於總和的東西。」

李安進一步說，也因此，他個人的作品獲得認可，令他感到謙卑。他認為自己只是這場偉大活動的僕人，他只能說，能夠成為這種集體創作的一部分，是一種榮幸。

李安表示，「對我而言，電影院就像一座聖殿，而電影是一種儀式。透過儀式，我們映照出人生，並希望觸及真相。我喜歡認為我的職業是一所學無止境的學校，在此我學習電影、學習關於自己、關於這個世界，而這種學習永無止境」。

本屆的得獎人由國際顧問團推薦人選，成員包括前美國國務卿希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）、義大利前總理蘭貝托迪尼（Lamberto Dini）、前德國歌德學院主席雷曼（Klaus-Dieter Lehmann）等。

除了李安之外，其他4位得獎人包括繪畫領域的法國藝術家蘇菲卡爾（Sophie Calle）、雕塑領域的哥倫比亞藝術家朵莉絲薩爾塞多（Doris Salcedo）、建築領域的日本建築家坂茂、音樂領域的葡萄牙/瑞士鋼琴家瑪利亞．若昂．皮雷斯（Maria João Pires）。

希拉蕊在記者會上說：「在聆聽今年得獎人的發言時，我再次深感他們的重要性。他們反映出普世經驗，讓我們有機會更加深入地思考、更深刻地感受，在這個充滿動盪和重大變革的時代，身為人類的意義。」

希拉蕊表示，「高松宮殿下紀念世界文化獎已舉辦35屆，現在的意義可能比以往都更加重要。我不僅要祝賀所有得獎人，還要感謝他們幫助我們對人性看得更加透徹、感受得更加深刻，並且願意承擔風險去保護和滋養普遍人性」。

日本美術協會成立於1887年，是日本歷史最悠久的文化財團，1988年，為紀念協會成立100週年，創立了「高松宮殿下紀念世界文化獎」，表揚在繪畫、雕塑、建築、音樂、戲劇與影像等5個領域活躍的世界級藝術家，頒予獎牌及1500萬日圓獎金（約新台幣321萬元）。