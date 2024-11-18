快訊

股市交易時間該不該延長？ 券商集體投下反對票

整理包／12強賽中華隊晉級4強！ 4大超商再推「買1送1」優惠爽吃一波

李安獲日本高松宮殿下紀念世界文化獎 台灣第一人

中央社／ 東京18日專電

日本藝術諾貝爾獎之稱的「高松宮殿下紀念世界文化獎」今天在東京舉行第35屆5位得獎人記者會。導演李安在記者會上說：「身為第一位來自台灣的得獎者，我感到既驕傲又無比感激。」

由日本美術協會主辦的「高松宮殿下紀念世界文化獎」活動，今天在東京大倉酒店舉辦記者會，明天將舉辦頒獎典禮。日本美術協會會長日枝久在致詞時特別指出，本屆首度有來自台灣、哥倫比亞的藝術家獲獎。

台灣導演李安以電影「斷背山」、「少年Pi的奇幻漂流」，兩度獲得奧斯卡金像獎最佳導演，被選為本屆高松宮殿下紀念世界文化獎戲劇與影像領域的得獎人。

李安在記者會上表示，對於能獲獎感到非常驚訝。日本電影對全世界一直有著深遠的文化影響，尤其是對亞洲電影製作者而言，他也不例外。作為第一位來自台灣的得獎者，他感到既驕傲又無比感激。

李安說：「我蒐集人們的人生經驗與創意想法，與我內心深處的情感融合，並引誘無數藝術家與技藝精湛的匠人來貢獻他們的才華，將這些情感與共同努力的痕跡凝聚成電影。然而，電影被投影到銀幕上才開始有真正的生命，觀眾以自己的方式去接收，創造出屬於其自身的故事。它變成了一個大於總和的東西。」

李安進一步說，也因此，他個人的作品獲得認可，令他感到謙卑。他認為自己只是這場偉大活動的僕人，他只能說，能夠成為這種集體創作的一部分，是一種榮幸。

李安表示，「對我而言，電影院就像一座聖殿，而電影是一種儀式。透過儀式，我們映照出人生，並希望觸及真相。我喜歡認為我的職業是一所學無止境的學校，在此我學習電影、學習關於自己、關於這個世界，而這種學習永無止境」。

本屆的得獎人由國際顧問團推薦人選，成員包括前美國國務卿希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）、義大利前總理蘭貝托迪尼（Lamberto Dini）、前德國歌德學院主席雷曼（Klaus-Dieter Lehmann）等。

除了李安之外，其他4位得獎人包括繪畫領域的法國藝術家蘇菲卡爾（Sophie Calle）、雕塑領域的哥倫比亞藝術家朵莉絲薩爾塞多（Doris Salcedo）、建築領域的日本建築家坂茂、音樂領域的葡萄牙/瑞士鋼琴家瑪利亞．若昂．皮雷斯（Maria João Pires）。

希拉蕊在記者會上說：「在聆聽今年得獎人的發言時，我再次深感他們的重要性。他們反映出普世經驗，讓我們有機會更加深入地思考、更深刻地感受，在這個充滿動盪和重大變革的時代，身為人類的意義。」

希拉蕊表示，「高松宮殿下紀念世界文化獎已舉辦35屆，現在的意義可能比以往都更加重要。我不僅要祝賀所有得獎人，還要感謝他們幫助我們對人性看得更加透徹、感受得更加深刻，並且願意承擔風險去保護和滋養普遍人性」。

日本美術協會成立於1887年，是日本歷史最悠久的文化財團，1988年，為紀念協會成立100週年，創立了「高松宮殿下紀念世界文化獎」，表揚在繪畫、雕塑、建築、音樂、戲劇與影像等5個領域活躍的世界級藝術家，頒予獎牌及1500萬日圓獎金（約新台幣321萬元）。

日本 藝術家 電影

延伸閱讀

「少年Pi」斑點鬣狗遭遊客騷擾 台北動物園批文明素質低落

川普勝選關鍵 看三次美國大選七大搖擺州結果比較

金馬61／嘉賓揭曉！阿部寬來台「上屆影帝吳慷仁缺席」

「東方不敗」林青霞歡度70歲生日！親曝人生最大遺憾

相關新聞

震不停！花蓮晚間9時27分發生規模4.6地震 13縣市有感

中央氣象署發布小區域有感地震報告，花蓮縣今晚間9時27分發生規模4.6地震，震央位於花蓮縣近海，深度26.9公里。

天氣變冷男性生殖器竟縮小50%? 醫曝「冬季陰莖」現象

近期天氣快速變化，氣溫降低許多，男性恐面臨「冬季陰莖」現象，也就是說，男性生殖器官尺寸隨著天冷而縮小，影響性功能表現。「...

北部濕冷「3階段降雨」下周再迎冷空氣 溫度恐低於17度

未來1周持續受到東北季風影響，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周四前北部、東北部有局部大雨，周五後水氣逐漸趨緩，但北東仍持續...

保險費電子帳單遭偽造 勞保局：不會以壓縮檔寄送

勞保局表示，有不肖人士寄送偽造的保險費電子帳單，並以壓縮檔夾帶惡意程式。勞保局強調，不會寄送電子帳單給未申請電子帳單的民...

高昂媒宣費難解農業問題 專家：農業部應提出成本效益分析

2025年中央政府總預算案整體評估報告顯示，媒宣費預算數中，農業部近4年的媒宣費預算數增幅為22.57%，農業特別收入基...

什麼是超加工食品？多吃變胖又傷腦，專家帶你一次搞懂

你愛吃冷凍披薩、餅乾嗎？超加工食品是指經高度加工，往往包含人工香精、色素、穩定劑以改善口感和延長保存期限的食品，除了提升...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。