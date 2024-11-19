乳癌年輕化 避熱感應紙用手機載具

乳癌為我國女性好發癌症排名第一位，相較歐美有年輕化趨勢，罹癌年齡平均早了7年。新光醫院乳房外科主任鄭翠芬表示，國人生活型態及飲食習慣西化，提高乳癌風險，她提醒，若熱感應紙含有雙酚A，可能對雌激素分泌造成影響，建議善用手機載具，減少碰觸熱感應紙的機會。

鄭翠芬表示，提高乳癌風險因素包括高油、高鹽、高糖飲食，改變體內荷爾蒙的波動；生活中也充斥環境荷爾蒙，例如塑化劑、重金屬、雙酚A等。另外，油脂加上高溫容易讓塑膠製品、紙盒及紙袋溶出化學物質，也建議多使用環保餐具取代一次性塑膠製品。

熱感應紙若含雙酚A，可能會對雌激素分泌造成影響。熱感應紙可能用於發票、明細、收據等，但財政部推動電子發票後，已規範感熱紙不得含有雙酚A。為減少接觸，建議多使用手機載具。

台北榮總副院長曾令民表示，癌症成因則與生活環境、作息、飲食有關，建議養成「減塑」習慣，避開環境荷爾蒙。過重及肥胖者，有較高的乳癌罹患風險，要趁年輕多運動、控制體重。台灣乳癌發生年齡中位數57歲，各年齡層新確診病患都有增加趨勢，民眾應善用政府公費乳癌篩檢。

國健署統計，每年透過篩檢發現的乳癌個案中，59.7%為早期（0+1期）乳癌，未透過篩檢所發現的早期乳癌僅33.4%。目前國健署提供45歲至69歲，以及40歲至44歲具乳癌家族史婦女，每2年1次乳房X光攝影，明年將放寬篩檢年齡，擴大至40歲以上未滿75歲婦女，確切時間待預算審核通過。

國健署提醒，檢查時避開月經來前一周的乳房腫脹期，降低不適感。當天勿在乳房、腋下塗抹除臭劑、粉劑及護膚霜等，避免影響判讀結果。即使乳房X光攝影檢查的結果正常，仍要定期檢查並關注身體變化，若乳房及腋下摸到硬塊、乳房外觀出現局部凹陷突起、乳頭或乳暈潰瘍、非哺乳期乳頭出現異樣分泌物等，應盡速就醫。