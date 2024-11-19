健康你我他／先看婆再看媽 定時噓寒問暖

俗話說：「家有一老，如有一寶」，身為五年級生的我，既是人家的女兒，也是人家的媳婦，面對媽媽和婆婆這兩位老寶貝，很慶幸她們倆都82歲了，至今還有體力下田種菜。

因為嫁的近，婆家、娘家行車距離約10分鐘，後來搬到中間，距離兩邊5分鐘，我每周六早上可以先騎車回婆家和婆婆閒話家常，並且接收婆婆為我準備一周的青菜。朋友們羨慕我享有免費的青菜，而我也不諱言告訴大家：「我婆婆還拜託我要勤勞煮菜，這樣她老人家才有動力去菜園種菜呢。」

離開婆家後，我先回家煮午餐，吃飽飯睡個午覺後，再騎車回娘家找媽媽。媽媽經常嘴上說著：「大中午的不睡覺，還跑回來做什麼？」其實，我知道她都一直在等我回家，所以，偶爾我會買些補品或是載媽媽出門走走。

很多人會疑惑要如何與老人家相處？其實，老人家生活作息通常很規律，只是身體機能逐漸下降，以致於盡量減少外出。做晚輩的，要能理解他們的身心需求、定時的噓寒問暖，多花些時間陪伴，這樣他們就心滿意足了。

與其說是我在照顧她們，不如說是她們在照顧我。感謝老天爺賜予我兩個疼愛我的老寶貝，同時也讓我可以好好地寵愛她們。真心祈願全天下每位老寶貝，都能盡情地享受家庭的溫暖，健康快樂地安度晚年。