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北部濕冷「3階段降雨」下周再迎冷空氣 溫度恐低於17度

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
北部受到東北季風影響將濕涼一周，下周再迎更強冷空氣，低溫有機會低於17度。聯合報系資料照
北部受到東北季風影響將濕涼一周，下周再迎更強冷空氣，低溫有機會低於17度。聯合報系資料照

未來1周持續受到東北季風影響，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周四前北部、東北部有局部大雨，周五後水氣逐漸趨緩，但北東仍持續有雨；本周低溫約18度，下周二將迎來另一波更強的冷空氣，其強度級影響時間有不確定性，倘若台北出現14度低溫，將會是首波大陸冷氣團，逐漸邁入冬季。

黃恩鴻說明，明（19日）天氣與今天差不多，受到東北季風及萬宜颱風外圍雲系影響，各地雲量偏多，水氣也較多，迎風面的北部、東半部降雨持續且明顯，有局部大雨發生機率，中南部則是多雲短暫雨。

周三、周四（20、21日）萬宜颱風遠離，水氣仍多，受到華南水氣東移影響，迎風面北部、東半部有短暫周，尤其基隆北海岸、大台北山區、東半部有局部大雨，中南部及南部山區有短暫陣雨。

周五至周日（22至24日）水氣明顯減少，但北部、東半部仍有局部短暫陣雨，中南部山區有零星短暫陣雨。

黃恩鴻表示，北部周四前仍有局部大雨，周五起開始趨緩變較大雨勢，周六水氣就明顯減少；中南部周四前有零星降雨，周五過後就恢復多雲到晴的天氣。

黃恩鴻指出，下周一（25日）東北季風減弱，溫度回升，但基隆北海岸、大台北山區、東半部仍有局部短暫陣雨，大台北平地仍有零星短暫雨。

另外，受到東北季風及颱風外圍雲系影響，今明2天沿岸浪明顯，基隆北海岸，西南部沿海、恆春半島、澎湖、金門及馬祖有長浪現象，各地風力也大，恆春半島11級強陣風，各沿海也有7到9級強陣風。

溫度部分，黃恩鴻說，未來1周溫度變化不大，明天清晨將是本周最冷的時刻，北台灣整天濕涼，低溫約18、19度，白天高溫21至22度，近山區及空曠沿海地區再降1、2度，中南部及花東低溫20至22度，中南部、花東地區高溫24至26度，南部高溫約26至28度。

周三、周四起稍微回升，但各地低溫約20至22度，高溫也會回溫，下周一（25日）東北季風減弱；但黃恩鴻提醒，下周二（26日）另一波更強冷空氣將南下，預估會有深秋初冬的感覺，低溫有機會低於17度，倘若台北出現14度低溫，就算是首波大陸冷氣團，但其南下時間、強度都還會變化，氣象署將持續觀察。

本周受東北季風影響，下周再迎更強冷空氣，低溫有機會低於17度。圖／中央氣象署提供
本周受東北季風影響，下周再迎更強冷空氣，低溫有機會低於17度。圖／中央氣象署提供
北台灣受到東北季風影響，未來「3階段降雨」濕涼一周。圖／中央氣象署提供
北台灣受到東北季風影響，未來「3階段降雨」濕涼一周。圖／中央氣象署提供

低溫 東北季風 高溫

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