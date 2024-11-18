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保險費電子帳單遭偽造 勞保局：不會以壓縮檔寄送

中央社／ 台北18日電
勞保局強調，不會寄送電子帳單給未申請電子帳單的民眾，也不會以壓縮檔形式寄送通知、或要求點擊超連結。示意圖。圖／AI生成
勞保局強調，不會寄送電子帳單給未申請電子帳單的民眾，也不會以壓縮檔形式寄送通知、或要求點擊超連結。示意圖。圖／AI生成

勞保局表示，有不肖人士寄送偽造的保險費電子帳單，並以壓縮檔夾帶惡意程式。勞保局強調，不會寄送電子帳單給未申請電子帳單的民眾，也不會以壓縮檔形式寄送通知、或要求點擊超連結。

勞動部勞工保險局晚間發布新聞稿表示，今天接獲民眾反映，有不肖人士冒用勞保局名義，以電子郵件寄送偽造的保險費電子帳單，並在附件壓縮檔內夾帶惡意程式。

勞保局提醒，民眾若接獲可疑郵件，千萬不要打開，直接刪除，避免受騙。

勞保局強調，不會寄送電子帳單給未申請電子帳單者；如有申請電子帳單，勞保局也不會以壓縮檔形式寄送任何帳單、通知或要求點擊超連結。

此外，勞保局已導入電子郵件安全性驗證機制（DMARC），投保單位若有自行建置郵件伺服器者，可啟動相關驗證防護；再次呼籲民眾開啟電子郵件時提高警覺。

保險 勞保 帳單 詐騙

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