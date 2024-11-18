高昂媒宣費難解農業問題 專家：農業部應提出成本效益分析

2025年中央政府總預算案整體評估報告顯示，媒宣費預算數中，農業部近4年的媒宣費預算數增幅為22.57%，農業特別收入基金增幅更高達109.53%，非營業基金增幅高居各部會之冠。專家指出，農業部許多政策問題尚未解決就想編列更多的預算，農業部應該將媒宣費的成本效益具體分析出來，如此才有足夠的預算增列之正當性，也要求在野黨必須嚴格把關。

行政院主計總處歷年預算共同項目編列作業規範皆規定，宣導經費應力求撙節和避免浮濫，然而部分機關媒體政策及業務宣導預算仍呈增加趨勢，明年度中央政府公務預算媒宣費超逾1000萬元者計19個機關，除司法院較2022年度減少外其餘均增加，包含內政部2.6億元、行政院2.2億元、農業部1.43億元、交通部1.39億元、教育部1.33億元、外交部1.13億元，以及客委會1.03億元等居多。

另明年度非營業基金媒體政策及業務宣導費部分，農業部農業特別收入基金2022年編列2290.5萬，明年則編列4799.3萬，增幅達109.53%，非營業基金增幅高居部會之冠。

中華經濟與金融協會副秘書長曾志超表示，農業部仍有許多政策上的問題還未解決，而媒宣費設立之目的就是要好好解決問題，結果現在一直想用媒宣費來粉飾淡化，例如超思弊案、班班有鮮乳等。以後者為例，農業部應該宣傳的是如何在提供學童鮮乳下可以做到安全無虞的食安和冷鏈，結果宣傳的只是如何認識國產鮮乳，到後來造成各界的資訊落差，班班有鮮乳也變成了班班有保久乳，政策目的和初衷相差甚遠。

曾志超說，農業部的宣傳經費在各部會中一直都名列前茅，要整體檢討媒宣費究竟用在哪些地方，這樣才有增加預算的正當性，在野黨的立法委員也應該嚴格把關，農業部也應提出媒宣費的成本效益分析，而不是一味增加預算，建議農業部可以把廣告預算丟給願意好好監督政府的媒體，用實質政績來說服反對的聲音，這樣才是正常的民主社會，而非過去那般偏重特定媒體。

台大農經系主任張宏浩建議，面對外界質疑的聲音，農業部應該做到專款專用，例如出口推廣預算不應和生產部份混在一起，各預算編列應該將該項的大項目所涉經費列出，讓審查人能更清楚該項目會用到何處，訊息透明化應該是預算申請者的義務，也能讓民眾更清楚這些預算編列的目的。

農業部強調，媒體政策及業務宣導費無大幅增加的情況，每一筆預算皆用在該用的地方，如非洲豬瘟防疫、山林保育、國產農產品等關乎台灣農業整體發展的宣導，所有預算皆依法如實編列相關預算，且依政府採購法規定辦理招標，後續會按月於官網公開以供社會大眾檢視，絕無浮濫編列的情況。