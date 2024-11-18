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什麼是超加工食品？多吃變胖又傷腦，專家帶你一次搞懂

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
超加工食品對人體有許多壞處，聯安預防醫學機構總院長鄭乃源，對此提出促進飲食健康的方法。 圖／聯安預防醫學機構提供
超加工食品對人體有許多壞處，聯安預防醫學機構總院長鄭乃源，對此提出促進飲食健康的方法。 圖／聯安預防醫學機構提供

你愛吃冷凍披薩、餅乾嗎？超加工食品是指經高度加工，往往包含人工香精、色素、穩定劑以改善口感和延長保存期限的食品，除了提升肥胖率，更被證實與癌症及死亡率有關。聯安預防醫學機構總院長鄭乃源表示，民眾可從選擇原型食物或低度加工食品，並注意食品成分表及營養標示，避免攝取超加工食品。

據巴西聖保羅大學所創造的NOVA食品分類系統，加工食品分為4類：

第1類：指未加工或經過最低加工的食品，即原型食物，如米、鮮魚、水果、鮮奶、乾燥豆類等。

第2類：指經過加工的烹調佐料，如油脂、糖、鹽、麵粉。

第3類：即食食品，即使用佐料調味的加工食品，如魚罐頭、火腿、泡菜、肉乾、調味堅果、現做麵包。

第4類：指經高度加工，往往包含人工香精、色素、穩定劑等多種添加劑，以達到改善口感和延長保存期限的效果，如冷凍披薩、餅乾、速食食品等。

鄭乃源指出，第3類的即食食品，是由第1類原型食物、第2類烹調佐料製作而成的加工食品，包括台灣常見本土料理，如水餃、臭豆腐、豬血、蚵仔煎、魚鬆、肉鬆、生煎包，若追求健康的飲食，應以第1類及第2類為主，第3類則應減量攝取，第4類應盡量避免食用。

雖然適度的加工有助於保存營養素並延長保存期，但鄭乃源強調，超加工食品的製作過程往往使其偏離天然食品，正是健康風險的來源，且由於超加工食品方便及非常順口，因此也可能會有成癮的問題，就有美國研究發現，超加工食品成癮的成人為14%、兒童為12%，這種成癮性使人難以控制攝入量，並影響健康。

另外，超加工食品經常大量添加澱粉、糖和飽和脂肪，熱量密度極高，同樣重量下，熱量遠高於低度加工或未加工食品，歐洲跨國研究以NOVA食品分類分析日常飲食，發現民眾攝取NOVA第1類食物重量占71.5%，熱量佔35.9%，而第4類超加工食品重量僅13.7%，熱量卻已高達32%。因此，經常攝取超加工食品，可能導致肥胖、第二型糖尿病和高血壓等代謝性疾病。

研究提到，超加工食品缺乏膳食纖維，並含有大量化學添加物，這些物質可能改變腸道微生物群的組成，造成腸道健康問題，引發慢性發炎，腸道菌叢的不良變化會影響整體免疫功能和消化功能，甚至可能引發腸漏症，使得有害物質更容易進入血液，導致更多健康問題。

研究顯示，60歲以下的消費者，若超加工食品消費超過19.9%，整體認知下降加速28%、執行功能下降加速25%，雖然60歲以上的消費者對超加工食品的消費比率並無特別影響，但也預示提早預防、減少攝取超加工食品的必要性，此外時常攝取過多的糖及甜烘焙品等超加工食品，也對幼童的認知功能會有負面影響，尤其是語言理解能力。

研究也指出，超加工食品通常含有空熱量，空熱量即為缺乏維生素、礦物質及蛋白質等營養素，熱量來源主要為添加糖及不健康脂肪，營養價值低，也具低膳食纖維、高碳水化合物含量、高鹽、高飽和脂肪的特性，並可能添加有害添加劑及汙染物，因此可能具致癌性。

鄭乃源借鑒他國經驗，提供民眾避免超加工食品攝取過量的方法，包括優先選擇新鮮的水果、蔬菜、全穀物和天然肉類，這些食物富含纖維質、維生素和礦物質，有助於維持身體健康，其次是避免即食、微波加熱、預熱、顏色鮮豔、香味濃郁、口味厚重、可以經久保存的食品，儘管這些食品方便、好吃，但其高糖、高鹽和高脂肪的特性，會增加健康風險。

鄭乃源進一步提到，民眾在購買加工食品時，仔細查看食品標籤，避免選擇含有大量添加劑的產品，如人工香料、色素、增味劑、增稠劑等。選擇成分簡單、添加物少的食品更為健康，再者控制食材的質量和調味料的使用，並盡可能減少外食，避免過度繁複的烹飪方式。

巴西聖保羅大學所創造的NOVA食品分類系統，將加工食品分為4類，其中第3類的即食食品包括台灣常見本土料理，如水餃、臭豆腐、豬血。圖／聯安預防醫學機構提供
巴西聖保羅大學所創造的NOVA食品分類系統，將加工食品分為4類，其中第3類的即食食品包括台灣常見本土料理，如水餃、臭豆腐、豬血。圖／聯安預防醫學機構提供
經常食用超加工食品可能會對健康產生嚴重影響，包括肥胖及高血壓等代謝性疾病、腸道菌叢失衡引發腸漏症、加速認知功能衰退，且不利於幼童語言理解能力發展、癌症發生率增加。圖／聯安預防醫學機構提供
經常食用超加工食品可能會對健康產生嚴重影響，包括肥胖及高血壓等代謝性疾病、腸道菌叢失衡引發腸漏症、加速認知功能衰退，且不利於幼童語言理解能力發展、癌症發生率增加。圖／聯安預防醫學機構提供
如何減少對超加工食品的依賴？民眾可從選擇原型食物或低度加工食品避免攝取超加工食品，並注意食品成分表及營養標示，養成良好的飲食與烹飪習慣做起。圖／聯安預防醫學機構提供
如何減少對超加工食品的依賴？民眾可從選擇原型食物或低度加工食品避免攝取超加工食品，並注意食品成分表及營養標示，養成良好的飲食與烹飪習慣做起。圖／聯安預防醫學機構提供

披薩 脂肪 色素

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