台美航線再多一條！美國聯合航空明年4月開航關島-台北

台美航線再多一條！美國聯合航空今宣布，明（2025）年4月2日將開航關島（GUM)-台北(TPE)，每周2班。而這也是聯合航空日前宣布明年7月開航高雄-東京成田後，再度宣布開航台灣航線。

距離台灣最近的美國領土「關島」，疫情前原有華航定期直飛，但因為疫情影響暫時停飛。華航日前宣布，期間限定復飛關島，今年11月27日至明年2月1日期間限定復飛關島航線，每周2班，以A321neo執飛，來回未稅最低6000元。另外，星宇航空表示，農曆年節也提供4班包機直飛關島服務。

據掌握，美聯航預計明年4月2日開航關島-台北，每周2班。

聯合航空日前才宣布開航高雄-東京成田，加上目前已營運的台北-舊金山，未來將有3條航線營運台灣，也成為在台營運量最大的美籍航空公司。