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2年1次乳房X光攝影檢查 停經後「自摸」雙管齊下

中央社／ 台北18日電

乳癌是台灣女性健康大敵，由於各年齡層病患逐年增加，除了2年1次乳房X光攝影檢查不能少，醫界認為，對停經婦女而言，自我檢查乳房習慣更是雙管齊下，以利及早發現、治療。

乳癌是台灣女性癌症發生率之首、死亡率第2，衛生福利部統計，民國110年乳癌發生總個案數超過1.5萬人、死亡人數2913人，大約每天約8人。乳癌主要為3種分型，包含荷爾蒙陽性、HER2陽性與三陰性，荷爾蒙陽性乳癌占多數，HER2陽性約占2成，三陰性乳癌約1成。

台北榮民總醫院副院長曾令民今天接受媒體採訪表示，今年新公布的台灣乳癌個案年齡中位數為57歲，與去年相同，沒有年輕化或高齡化，但每10萬人口發生的比例逐年提高，尤其每個年齡層個案都有增加趨勢，明年公費篩檢對象年齡上、下各加5歲，希望及早找出個案。

曾令民說，定期乳癌篩檢才能及早發現、治療，對一般人而言，自我檢查沒有辦法達到早發現效果，因為較年紀輕的女性，乳腺會隨著月經週期的改變，出現生理上的變化，時硬時軟，或伴隨很多纖維囊腫，摸起來就硬硬的，自我檢查很難分區。

但對年紀較大的婦女而言，自我檢查仍有用途，曾令民解釋，女性停經後，乳腺慢慢退化、縮掉，就像一個死火山，不會再有纖維囊腫的變化，幾乎就是剩下質地柔軟的脂肪，「就是兩團脂肪而已，你要摸到硬塊，那就非同小可」，應重視自我檢查，達到早期發現效果。

衛生福利部國民健康署今天再度透過新聞稿呼籲，45至69歲婦女及40至44歲具乳癌家族史的婦女，每2年接受1次乳房X光攝影檢查，若民眾收到篩檢異常結果，無須驚慌，只要遵循醫囑回到醫療院所進一步檢查，以早期發現早期治療，早期乳癌治療後的5年存活率近100%。

國健署建議，檢查時避開月經來前1週乳房腫脹期，降低不適感，當天不要穿連身衣裙，不要在乳房與腋下塗抹除臭劑、粉劑及護膚霜等，以免產生假影。即使乳房X光攝影檢查的結果正常，仍要定期檢查並關注變化，如乳房、腋下摸到硬塊、或外觀異常等，應儘速就醫。

乳癌

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