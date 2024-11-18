吃完人氣厚鬆餅堡出現頭暈、口渴 你可能有這毛病

「你吃到厚鬆餅堡了嗎？」自麥當勞開賣神級早餐以來，連日吸引大批民眾在營業前排隊搶購，全台共計供應約70萬顆的厚鬆餅堡系列，有些門市已經售完停止供應。不過，速食店早餐的跟風熱潮，卻是營養師眼中的「高鈉高糖食品」，如果進食30分鐘後出現頭暈、口渴症狀，要小心是三高族群。

林口長庚醫院營養師陳姿吟說，厚鬆餅堡的熱量大約378至481大卡左右，其特色是把滿福堡「英式馬芬」換成楓糖口味的鬆餅皮。上下2層鬆餅的糖、鈉含量都很可觀，共有14克的糖分、3克鹽，再加上高油脂的豬肉加工製品，吃完後血糖迅速升高。

陳姿吟表示，當吃進太鹹、太甜的食物時，身體會啟動保護機制，以頭暈、口乾舌燥來表現，要趕緊補充水分維持正常運作。若是症狀持續，要小心隱藏的高血糖、高血脂、高血壓問題，過度加工的食物容易影響血管而造成頭暈、頭痛；高鹽也容易讓身體處於脫水狀態。

國人飲食西化，速食餐深受各年齡層喜好，但是漢堡的鈉含量高的驚人，想要降低健康危害，陳姿吟指出，重點在於「搭配」。以早餐為例，若點了堡類，可加黑咖啡或無糖綠茶，盡量不要再吃薯餅、玉米濃湯，套餐組合可能會吃進過多熱量。

麥當勞宣布，20日起漲價，將推出全新菜單，包括選用台農57號地瓜製成的「地瓜球」點心。陳姿吟認為，如果嘴饞想吃速食，薯條、地瓜球屬於原型食物製成，加工程度較低。吃速食其實很難達到均衡，若有一餐吃了漢堡，其他餐就要多吃蔬果，補充膳食纖維。

陳姿吟提醒，速食餐屬於高脂飲食，漢堡、醬料含有過多的油鹽糖，三餐之中若有一餐選擇速食，其他餐點一定要避開火鍋、油炸及勾芡食物，否則會熱量爆表、血糖飆升，體重也跟著飆高。