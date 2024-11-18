農藥殘留標準更新！大克蟎、陶斯松禁用 恐有這些危害

衛福部今天發布修正農藥殘留容許量標準、動物產品中農藥殘留容許量標準，並增列「大克蟎」及「陶斯松」為公告禁用農藥。衛福部食藥署食品組長蔡淑貞表示，大克蟎在動物實驗中被發現具致癌性，而陶斯松則對人體有神經毒性，特別是幼兒最易受影響。

衛福部發布修正農藥殘留容許量標準、動物產品中農藥殘留容許量標準，修正內容為增修訂亞醌蟎等21種農藥於135項農作物的殘留容許量、刪除益發靈農藥的12項殘留容許量、增列貝萊斯芽孢桿菌N17、液化澱粉芽孢桿菌PMB01為得免訂殘留容許量的農藥、增修訂克凡派等11種農藥於禽、畜產品的殘留容許量。

針對衛福部增列大克蟎、陶斯松為公告禁用農藥，蔡淑貞表示，大克蟎在動物實驗中被發現具致癌性，雖然尚無明顯證據顯示對人體有類似危害，但農業部公告已自2018年8月1日起禁止製造、加工、販賣、使用等用途；陶斯松對人體有神經毒性，嬰幼兒最易受影響，農業部則於2022年起分階段禁止使用，今年4月起全面禁止販售、使用等用途。

農藥的核准登記及修訂殘留容許量，分別由農業部及衛福部依權責辦理。針對進口農產品，因其農作物生長環境、病蟲害防治及用藥方法與國內情形不同，為國民飲食需求，由食藥署參酌先進國家作法，受理增修訂進口農產品殘留農藥容許量的申請。

農藥殘留容許量的修正，經審核農藥的毒性資料、農作物殘留量消退試驗資料、核准登記使用方法等科學性資料，參酌國際間標準，評估民眾對各類農作物取食總量的累積風險，食藥署並會商農業部，經專家委員審核通過，期盼在保護消費者飲食安全的前提下，讓農藥的使用及管理更加合理化。

蔡淑貞說，經與農業部討論，由於不少如五穀雜糧類等作物，採收後不會馬上消耗完畢，因此修正農藥殘留容許量有緩衝期，但多數規定仍即刻生效。

食藥署持續監測市售農產品，如發現有違反農藥殘留容許量標準規定者，將牴觸食安法第15條第1項第5款規定，並依同法第44條第1項第2款處6萬至2億元罰鍰，及由地方政府衛生局，聯合農業機關追查供應來源與殘留原因依法處辦，讓民眾食的安心。