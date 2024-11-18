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越熱越愛訂、越晚吃越辣！Uber Eats年底前輸入「這序號」滿額享8.5折

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Uber Eats最新代言人徐佳瑩分享，身為Uber Eats重度使用者暨無辣不歡的老饕，除了經常下單訂購辣味美食，甚至曾在創作時緊急訂購「音源轉接線」救援器材故障危機。圖／Uber Eats提供
Uber Eats最新代言人徐佳瑩分享，身為Uber Eats重度使用者暨無辣不歡的老饕，除了經常下單訂購辣味美食，甚至曾在創作時緊急訂購「音源轉接線」救援器材故障危機。圖／Uber Eats提供

Uber Eats今揭曉全新品牌代言人LaLa 徐佳瑩，同時公布2024年消費者洞察，根據平台數據，越熱訂單量越多，今年至今單日收到最多訂單的日期是6月22日，8月高溫特報持續，也使8月成為Uber Eats全年訂單量最高的月份；另外，Uber Eats觀察，民眾對於「辣」食的熱愛程度亦與日俱增，今年在 Uber Eats 平台上進行「辣」相關的搜尋接近156萬次，全台訂單加辣高峰是宵夜時段，台東、基隆的訂單註記加辣比例尤其高。

喜迎新代言人，Uber Eats即日起至12月31日前全用戶輸入「馬上享八五折」優惠序號，訂購美食外送滿179元享1次8.5折優惠（單筆訂單最高折抵100元）；即日起至2025年2月28日，新用戶輸入「新享生鮮雜貨」優惠序號，訂購生鮮雜貨外送享2次399元折200元優惠；12月31日前新用戶輸入序號「新用戶馬上點」訂購美食外送滿199元享3次5折優惠（單筆訂單最高折抵150元）。

近日Uber Eats也發出聲明，表示公平交易委員會已正式受理併購foodpanda台灣的申請，「我們非常樂見公平交易委員會正式受理本件交易案的申請，我們正仔細聆聽所有利害關係人的意見，並準備好提出具有拘束力的承諾，以進一步確保本件交易能將帶來正面效益，更有利於消費者、商家和外送合作夥伴目前的現況。」

Uber Eats來台8周年，宣布金曲歌后LaLa徐佳瑩為最新「Uber Eats （應該）都點得到」品牌代言人。圖／Uber Eats提供
Uber Eats來台8周年，宣布金曲歌后LaLa徐佳瑩為最新「Uber Eats （應該）都點得到」品牌代言人。圖／Uber Eats提供

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