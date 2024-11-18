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國軍英雄館等申請旅館業登記期限 可望再延5年

中央社／ 台北18日電
立法院交通委員會今天審查「發展觀光條例修正草案」，表決通過國軍英雄館、教師會館、青年活動中心等住宿場所，申請旅館業登記期限從114年1月21日再展延5年。圖為高雄國軍英雄館。聯合報系記者宋原彰／攝影
立法院交通委員會今天審查「發展觀光條例修正草案」，表決通過國軍英雄館、教師會館、青年活動中心等住宿場所，申請旅館業登記期限從114年1月21日再展延5年。圖為高雄國軍英雄館。聯合報系記者宋原彰／攝影

立法院交通委員會今天審查「發展觀光條例修正草案」，表決通過國軍英雄館、教師會館、青年活動中心等住宿場所，申請旅館業登記期限從114年1月21日再展延5年。

國軍英雄館、教師會館、青年活動中心等住宿場所，因實際經營旅館業務，卻無須相關登記與管理，遭一般旅館業認為不公平，立法院於104年修法，要求國軍英雄館等場所，應納入旅館管理，並於114年1月21日前完成旅館業登記。

交通部觀光署統計，104年時共有118家這類場所，目前80%有明確後續推動方向，部分轉為其他用途，部分放棄營業，目前有21家已表明無法於明年1月21日前，取得旅館業執照。

國民黨立法委員陳雪生認為國軍英雄館等場所非以營利為目的，且供特定對象住宿，觀光署應了解並協助取得旅館業登記，提案要求登記為旅館業期限展延5年，至119年1月21日。

國民黨、民眾黨立委支持陳雪生的提案，但民進黨立委反對，最後舉手投票，7票同意、6票反對，但院會討論前，由黨團協商。

住宿 國軍 陳雪生

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