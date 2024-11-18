見證森林療癒力...走進山林 森林療癒師帶領五感體驗

林木蓊鬱的八仙山國家森林遊樂區，十幾名學員正跟著老師在觀瀑平台進行森林瑜伽，伸展開胸、放鬆肩頸背，聆聽微風吹拂樹梢以及不遠處的瀑布聲，釋放平時累積於身心的壓力。前方嫻熟示範動作的蔡惠君，是林業保育署首批培訓認證的森林療癒師，她原是科技業業務菁英，大病一場後轉職為健身教練，去年看到林業保育署的培育計畫，決定走進山林，將大自然的療癒力傳遞出去。

森林，是讓身心靈休息、恢復的地方。利用森林作為保健與治療場域，是國際新興趨勢，台灣民眾對「森林療癒」一詞可能有點陌生，簡單來說，就是應用森林環境讓人與自然連結，促進身心靈健康的自然照護方式，已有科學數據實證，吸收芬多精，感受森林生命力，藉由療癒活動與森林環境深度結合，可達到穩定血壓、提升免疫力、調節自律神經等預防保健效果。

為何需要森林療癒師？

林業保育署署長林華慶表示，台灣山林資源豐富，無論是生態環境或人文背景都非常適合作為療癒場域，林業保育署自106年開始發展森林療癒產業，110年推動師資認證制度，至今已培訓50位認證森林療癒師。

台灣森林占全島六成，幾乎人人都會走森林步道，為何還需要森林療癒師？台大森林環境暨資源學系教授余家斌表示，若把森林比喻為硬體，森林療癒師就是軟體，以專業引導民眾打開感官、融入森林環境，還能協助民眾避免危險因子，遇險時有效處理。

「森林療癒師很看重個人特質，可將原本專業設計到課程活動中。」林華慶說，首批森林療癒師年齡分布廣，來自不同專業領域，包括醫療人員、心理諮商、劇場工作者、森林系研究生以及太極拳專家等，其中還有一名原住民青年，將自己對部落文化的情感注入其中，期待有更多原住民青年加入行列。

林業保育署發展森林療癒是朝著產業化方向進行，林華慶表示，希望為台灣長期培養綠領（green collar）人才，綠領工作泛指對於環境保護或永續生活有貢獻的職業，此外還希望大家善用台灣山林環境，以及幫助私有林的地主創造林地價值，「讓更多人獲取森林生態的惠益（Benefit），而不是提到台灣山林只有想到單純的登山郊遊。」

森林療癒跟生態導覽不同

「閉上雙眼，聆聽周遭聲音，慢慢把心靜下來。」森林療癒師宋麗柑在林業保育署台中分署擔任生態導覽志工九年，她認為生態導覽和森林療癒活動大不相同，前者是比較理性、傳遞知識的，而森林療癒則重視感覺，步調放慢，用「心」去看大自然，進而促進健康。她說，很多人置身山林卻不知如何感受大自然，森林療癒師的任務就是帶領大家去感受，例如運用教具在大自然中尋找各種不同形狀的植物，過程中感受大自然的奧妙。

專門提供森林療癒服務的「森林邦」創辦人洪志遠說，近年來多元照顧在台灣愈來愈盛行，但其他療癒活動像是園藝療癒、音樂療癒、藝術療癒等都是在室內進行，唯有森林療癒是把人從室內帶開，至森林裡進行，而這就是森林療癒的獨特之處。

百場森林療癒活動報名中

為了讓民眾進入森林體驗五感慢活，林業保育署已與各領域的公私部門合作，由認證森林療癒師設計帶領，在一年內舉辦一百場以上的森林療癒活動，串連旅遊業、非營利組織以及私有林，打開台灣森林療癒的大門，期能帶動整體產業活絡起來。此外，也為森林周邊的部落社區創造更多綠色工作機會，振興山村經濟。

由於森林療癒重視深度體驗，每場活動均有合理人數安排，透過專業引導讓視覺、聽覺、味覺、嗅覺與觸覺五感與自然深度連結，像是運用人體鏡頭「雙眼」來真實紀錄步道美景，或是手持雙杖健走增加肌力，以及品嚐大自然所賜予的美味食物，也是森林療癒的重要一環，讓參與者在森林環境中找回身心靈的平衡。

●森林療癒活動已開放企業員工、醫護人員、樂齡長者及一般民眾報名付費體驗，有興趣者可至台灣山林悠遊網：https://recreation.forest.gov.tw/Event/ForestTherapy