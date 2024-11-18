11月4颱共舞...有紀錄以來首次 氣象署：今年已3颱登陸 2008年以來最多

氣象署統計，今年11月4颱共舞，為有紀錄以來首次，而10月至11月就有2個颱風登陸台灣，這在歷史上首次發生；今年至今，登陸台灣的颱風總數達3個，成為自2008年以來最多的1年。

世界氣象組織（WMO）也在COP29會議期間發布報告，指出今年氣溫很可能超越去年，再創新高，成為史上最熱的1年。

根據交通部中央氣象署統計，今年至今西北太平洋已有25個颱風生成，其中今年更是有紀錄以來首次11月4颱共舞；時至今日，雖然第25號颱風天兔已經消散，但第24號颱風萬宜仍在鵝鑾鼻南南西方約520公里海面上。

氣象署海象氣候組氣候預報科長羅資婷透過台灣科技媒體中心表示，今年秋季西太平洋偏暖海溫的異常擴張，是否反映全球暖化背景下反聖嬰發展的變化趨勢，仍需進一步研究與科學驗證。

羅資婷說明，今年至11月，西北太平洋的颱風生成總數與氣候平均值差異不大，但多集中在8月後生成，特別是在秋季颱風生成數明顯偏多。

其中，羅資婷指出，10月至11月有2個颱風登陸台灣，這在歷史上為首次發生；今年登陸台灣的颱風總數達到3個，成為自2008年以來最多的1年。

根據統計，今年中心登陸台灣的颱風，包含7月25日凌晨0時於宜蘭南澳登陸的颱風凱米、10月3日於高雄小港登陸的颱風山陀兒、10月31日於台東縣成功鎮登陸的颱風康芮。

羅資婷指出，從過去的統計資料來看，全年3至4個颱風登陸台灣的情況並不罕見；然而，近10多年來每年登陸台灣的颱風數量均不超過2個，甚至在2020年至2022年間出現連續3年無颱風登陸的紀錄；與長期平均相比，近10餘年颱風登陸數量的確有所減少。

為何到了8月過後颱風生成數量才明顯增加，羅資婷解釋，可能的原因包含反聖嬰正在發展，當反聖嬰發展時，赤道西太平洋海溫會較暖，而今年秋季的熱帶波動活動較往常顯著活躍，赤道西太平洋的暖海溫範圍更大，造就一個颱風容易生成的環境。

同時，也因為颱風生成區域東移、距台灣更遠，這使颱風在移行過程中強度得以增強，形成更具破壞力的颱風。

此外，羅資婷說，今年秋季副熱帶高壓位置偏北且向西擴展，導致颱風多沿副熱帶高壓的導引氣流向西或向西北移行，增加了對台灣及周邊地區的潛在威脅。