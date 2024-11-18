筷子卡肉末、纏衛生紙！萬華必比登推薦名店遭控 北市稽查揪衛生缺失

台北市萬華區一家滷肉飯名店昨天遭控筷子上有異物，衛生局今天派員前往稽查，沒有發現類似情形，但查獲垃圾桶未加蓋、冰箱內食材未覆蓋等衛生缺失，要求限期改善。

有網友昨天在「小王煮瓜」的Google地圖上評論，指這家餐廳曾獲米其林必比登推介，店外總是大排長龍，好不容易輪到內用，卻發現桌上的筷子整桶跟沒洗一樣，不僅纏著乾掉的衛生紙，還有肉末殘留，非常噁心。

台北市衛生局今天派員前往稽查後表示，沒有在筷桶內發現異物，但查獲垃圾桶未加蓋、食材未離地、冰箱內食材未覆蓋、清潔劑與食材混合放置等衛生缺失事項，已要求限期改善。

衛生局指出，複查時如果仍未改善完成，將依違反食品安全衛生管理法，處新台幣6萬元到2億元罰鍰。