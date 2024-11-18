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筷子卡肉末、纏衛生紙！萬華必比登推薦名店遭控 北市稽查揪衛生缺失

中央社／ 台北18日電
台北市萬華區一家滷肉飯名店17日遭控筷子上有異物，衛生局18日派員前往稽查，沒有發現類似情形，但查獲多項衛生缺失，已要求限期改善。圖／台北市衛生局提供（中央社）
台北市萬華區一家滷肉飯名店17日遭控筷子上有異物，衛生局18日派員前往稽查，沒有發現類似情形，但查獲多項衛生缺失，已要求限期改善。圖／台北市衛生局提供（中央社）

北市萬華區一家滷肉飯名店昨天遭控筷子上有異物衛生局今天派員前往稽查，沒有發現類似情形，但查獲垃圾桶未加蓋、冰箱食材未覆蓋等衛生缺失，要求限期改善。

有網友昨天在「小王煮瓜」的Google地圖上評論，指這家餐廳曾獲米其林必比登推介，店外總是大排長龍，好不容易輪到內用，卻發現桌上的筷子整桶跟沒洗一樣，不僅纏著乾掉的衛生紙，還有肉末殘留，非常噁心。

台北市衛生局今天派員前往稽查後表示，沒有在筷桶內發現異物，但查獲垃圾桶未加蓋、食材未離地、冰箱內食材未覆蓋、清潔劑與食材混合放置等衛生缺失事項，已要求限期改善。

衛生局指出，複查時如果仍未改善完成，將依違反食品安全衛生管理法，處新台幣6萬元到2億元罰鍰。

冰箱 北市 異物 衛生局 食材

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