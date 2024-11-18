筷子卡肉末、纏衛生紙！萬華必比登推薦名店遭控 北市稽查揪衛生缺失
台北市萬華區一家滷肉飯名店昨天遭控筷子上有異物，衛生局今天派員前往稽查，沒有發現類似情形，但查獲垃圾桶未加蓋、冰箱內食材未覆蓋等衛生缺失，要求限期改善。
有網友昨天在「小王煮瓜」的Google地圖上評論，指這家餐廳曾獲米其林必比登推介，店外總是大排長龍，好不容易輪到內用，卻發現桌上的筷子整桶跟沒洗一樣，不僅纏著乾掉的衛生紙，還有肉末殘留，非常噁心。
台北市衛生局今天派員前往稽查後表示，沒有在筷桶內發現異物，但查獲垃圾桶未加蓋、食材未離地、冰箱內食材未覆蓋、清潔劑與食材混合放置等衛生缺失事項，已要求限期改善。
衛生局指出，複查時如果仍未改善完成，將依違反食品安全衛生管理法，處新台幣6萬元到2億元罰鍰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言