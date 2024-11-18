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水果不要飯後吃！醫提醒當心血糖升太高 推一時段：有效飲控

聯合新聞網／ 綜合報導
水果別飯後吃，醫警告當心血糖。 示意圖／ingimage
水果別飯後吃，醫警告當心血糖。 示意圖／ingimage

水果富含營養又酸甜可口、種類繁多，是不少人飯後必要的點心選擇，不過「適量」和「適時」也很重要。陳俊吉醫師臉書發布貼文提醒，水果吃對時間非常重要，吃錯可能導致血糖升高劇烈，所以糖尿病患者更需注意；另外如果想順利控制體重，對的時間攝取更是事半功倍。

陳俊吉指出一般健康民眾何時該吃水果比較沒有太大差異，但假設今天有控制血糖或是體重控制需求的話，不建議「餐後吃水果」。他表示除了西瓜等少數水果，大部分新鮮水果也許吃起來甜度高，其實「升糖指數 / Glycemic Index」並沒有特別高（低或中；Low or Medium），而果汁和果乾等加工食品則不在此限。

也就是說，其實水果對於血糖的增幅不一定會有劇烈的影響，但如果是在吃飽後馬上又吃水果，飯後已經升高的血糖可能會再往上升，這便不利於血糖控制。一般糖尿病患者會避免飲食過度集中，如果是糖尿病病友有需要接受降藥物治療，建議水果可以挪至飯後兩小時或是在下午或其他時段當做點心食用，可以有效避免血糖波動，也能減少低血糖發生機會。

另外，如果正在飲食控制，把水果挪至餐前食用，能增加飽足感，對體重控制有些幫助。

水果 糖尿病 醫師

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