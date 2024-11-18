機智的機構生活—台中首推「口腔照護」計畫發揚自立支援照顧精神

「那時，從阿嬤的嘴巴裡，輕輕的吐出”我自由了”，這四個字得來真不容易，參與自立支援照顧一年後終於讓阿嬤感覺自己更有能力。

阿嬤因為親人往生及兒子中風，選擇接受機構照顧，剛入住機構時身體狀況需要插鼻胃管跟尿管照顧，一度失去生活目標的她，在機構工作人員的耐心陪伴照顧下，努力配合照顧計畫復健，一年多後阿嬤不但移除兩管，還從臥床進步到使用輪椅，甚至可以自己運用助行器走路，重獲能力讓阿嬤的心情也解封，開始接受機構安置也可以把自己照顧得很好，也開始重新建立人際關係，這份得來不易的「自由」，就是阿嬤展現的生命力。

阿嬤參加了臺中市政府社會局在老人福利機構推動的提升老人福利機構服務品質計畫，這個計劃的核心是「以人為本」，讓機構長者重拾生活的樂趣及生命的尊嚴，能夠由口進食好好吃飯、進一步願意走出來增加社會參與，過著快樂、安全有尊嚴的生活。參與的工作人員看到長輩的進步也非常有成就感，覺得自己的工作十分有價值。

有感於讓長輩好好吃飯的重要性，臺中社會局推動提升老人福利機構服務品質計畫。 圖／臺中市政府社會局 提供

除了拔除鼻胃管好好吃飯的動力，更進一步是希望長輩能夠外出吃飯，設定這個目標讓參與計畫的長輩與工作人員充滿挑戰，但是自由自在的樂趣讓大家都願意試試看。

社會局表示，長期安置在機構的長者因為疾病失能、行動不便，「外出」是一個挑戰，害怕搭車上下台階、爬樓梯都要有登山的意志；擔心一直跑廁所，煩惱食物好不好咀嚼，一連串的擔心都是害怕自己能力不夠。一想到外出就想到勞師動眾，對機構來說，需要思考財務、照顧人力調度及路線安排多種面向，長輩沒說出口的是怕為大家帶來麻煩。臺中市政府社會局辦理自立支援計畫，鼓勵機構參加以外出小旅行當作目標，不僅鼓勵機構投入訓練的辛勞、也能提升長輩導入口腔機能復甦的參與度，鼓勵長輩配合訓練。透過充分的事前準備，終於促成好耆、永耕及福碩等3家老人福利機構帶著長輩搭乘大型復康巴士暢遊日月潭，更難得有30名中山醫大老人照顧學程的學生志工加入，陪伴長輩來一趟青銀共融輕旅行，長者的笑容讓一切努力都值得。

這場輕旅行，將志願服務結合青銀互助，藉由服務過程讓學生與長輩互動交流。 圖／臺中市政府社會局 提供

青銀共融微旅行，達成全國第一次由3家機構共同出遊的創舉。 圖／臺中市政府社會局 提供

臺中市政府社會局從104年導入自立支援照顧模式，鼓勵機構長者在生活上能提升自我照顧能力，同時強化機構照顧人員專業能力，提倡「沒有臥床不起、沒有身體束縛、不使用尿布」老人照護概念，透過機構實務操作，落實「以人為中心、生活即復健」的核心精神。112年起委託永信社會福利基金會延伸推展口腔照護方案，由各機構推介種子人員接受培訓，再回到機構中推廣和執行，並運用適合老人口腔清潔的特殊刷具及保濕凝膠，達到每日一次深層的口腔肌肉與舌頭按摩清潔，同時搭配運用介護食(長輩可以使用牙齦和舌頭輕易壓碎的軟質食物)，藉此提升長輩的咀嚼與吞嚥功能，為好好吃飯做準備。

112年計有12家機構參與，總人數為103名長輩，管路人數為76名，移除10名，管路移除率13%；113年擴大執行達17家機構，總人數為131名長輩，管路人數為82名，至113年9月已移除16名，管路移除率19.5%。

照護人員運用特殊刷具及保濕凝膠，為長輩做深度的口腔肌肉與舌頭按摩清潔，藉此提升長輩的吞嚥功能。 圖／臺中市政府社會局 提供

投過牙醫師、語言治療師、營養師、護理師及各口腔機能復甦委員的協助，實地至機構傳授第一線照顧者口腔照護專業知能。 圖／臺中市政府社會局 提供

每一個參與計畫的機構、工作人員及長輩都感受到計畫帶來的正向改變，下一次我們還要去哪裡玩呢。第二場微旅行預計於113年11月22日出發，帶長輩至國家歌劇院餐廳享用美食，展現訓練成果，讓移除鼻胃管的長輩可以重新好好由口進食，享受食物美味，長輩暫離機構到美食餐廳用餐，享受吃大餐的樂趣，正增強度長輩訓練的動力，為自己努力重拾開心自信

無論身在何處老年生活都要精采有尊嚴，如果這天您有機會遇到這些勇敢的長輩們，記得給他們一個大大的讚喔!!

計畫提升長者生活功能的自立照顧能力，進而使長輩就養更有尊嚴與活力。 圖／臺中市政府社會局 提供

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