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秋轉冬當心溫差！四食材預防心血管疾病 「它」還可以促進排便

聯合新聞網／ 綜合報導
換季嚴防心血管疾病，醫師推四食材有效預防。 示意圖／聯合報系資料照片
換季嚴防心血管疾病，醫師推四食材有效預防。 示意圖／聯合報系資料照片

2024來到尾聲，天氣也逐漸轉涼，進入冬季雖然不再需要忍受酷暑，但須注意平時的溫差。醫師謝炳賢在臉書「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術 」發布貼文提醒大家注意心血管疾病的發生，尤其是家中如有長輩或是相關病史更應多加注意。

除了留意保暖，謝炳賢推薦多吃四樣食品保養心血管：

一、牛蒡

日式料理不可或缺的牛蒡含有豐富的膳食纖維，除了可以維持身體血脂的健康並排除身體不需要的廢物以外，還能降低心血管疾病的風險，不僅如此，牛蒡還有促進腸道蠕動的作用，促進排便順暢。

另外牛膀富含鉀、鈣、鎂、鋅等等具有抗氧化作用的礦物質，能夠調節血壓，支持心臟功能。

二、洋蔥

洋蔥是生活中常見的配菜角色，富含大蒜素、槲皮素等等天然植化素，還具有抗氧化、抗發炎的功效。不僅如此，食用洋蔥也有助於保護血管健康，維持正常的血液循環。另外，洋蔥內含有的膳食纖維也有降低血脂、穩定血糖的功能。

三、茄子

茄子是不少人聞之色變的食物之一，但他其實有「血管清道夫」的美稱。茄子含有維生素P、膽鹼及多種礦物質，這些能幫助人體維持微血管韌性和彈性，幫助身體平穩血壓、降低膽固醇。

要特別注意的是烹飪時建議不要高溫烹煮或是油炸，茄子的溶水性維生素較多，營養經高溫容易流失。

四、蘿蔔

秋冬來臨，不少家庭選擇使用蘿蔔燉湯，白蘿蔔富含許多營養素，例如維生素C、B及膳食纖維等，有助於增強免疫力也可以促進新陳代謝。蘿蔔中富含的鉀元素也能幫助調節血壓，維護心血管健康。

心血管疾病 醫師

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