教師會館領旅館證有望？ 落日條款初審通過擬再延5年

交通部觀光署2015年增訂發展觀光條例第70條第2項，要求國軍英雄館、教師會館、青年活動中心等招待所，需在10年緩衝期內，向地方管機關申請旅館業登記，該條款將於明年1月21日到期，但立委指出，疫情耽誤業者轉型申請進度，導致有21家有意願申請者來不及取證，認為應再延長5年，經表決後，最終決議展延至2030年1月21日，送院會討論前先交付黨團協商。

觀光條例修法對國軍英雄館、教師會館、青年活動中心、香客大樓等特定對象住宿場所，訂10年落日條款，明年1月21日到期，各地國軍英雄館受限都市計畫、土地面積、所有權等因素，未曲和合法登記，必須停業，未來要朝健康休閒、餐飲業與社福方向轉型。

根據交通部統計，2015年列管對象有118家，目前9家已成功轉型旅宿業、16家依規費法收取費用、7家轉作其他用途、31家放棄經營、33家有意持續經營但沒證照、22家尚未定案。其中33家有意願業者，12家確定可在期限內取得證照，21家需延期。

交通部長陳世凱今赴立法院交通委員會進行專題報告並備質詢。會中多名立委關注發展觀光條例70-2條的落日期程，希望給予有意持續經營但尚未取得證照的業者時間上的彈性。

國民黨立委魯明哲指出，有意願持續經營但尚未取得證照有33家，其中教師會館8家、青年活動中心3家、香客大樓3家、勞工育樂中心2家、其他會館17家；很多有意繼續經營的業者，因疫情影響，所有工程軟硬體都延期，認為時間上應給予彈性；國民黨立委陳雪生認為，交通部應多跟業者溝通，了解為何無法順利申請取證，不能這樣快刀斬亂麻。

國民黨立委游灝及立委林沛祥說，過去這些招待所在疫情期間配合政府作為防疫旅館，申請轉型過程也不斷努力，國軍英雄館甚至因此評估是否熄燈，這不是外界所樂見的，交通部如何輔助轉型需拿出成績，認為應延長5年時間。

民進黨立委李昆澤則認為，延長時間對既有業者及已申請成功取證的業者不公平，過去已有10年緩衝期，就算再給5年也不見得來得及取證，如果現在放寬延長5年，之後若又有業者來不及，是否還要三度延長時間，另是否也要釐清來不及的業者，過去5年為了轉正做了哪些？

由於立委意見分歧，最後委員會採取舉手表決方式來決定，最後以7比6的票數，採立委陳雪生等29人的提案內容，也就是落日條款延長時間至2030年1月21日的決議出委員會，後續送院會討論前先交付黨團協商，待三讀通過後，正式延長5年期限。