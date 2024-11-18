下班注意！豪雨狂炸5縣市 降雨持續到晚間

東北季風來襲，中央氣象署今下午3時50分針對5縣市發布豪大雨特報，其中台北市山區為豪雨等級，降雨時間持續到晚上。豪雨警戒區為台北市山區；大雨警戒區為基隆北海岸、新北市、宜蘭縣、蘭嶼綠島。

氣象署指出，東北季風影響，今（１８）日台北市山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、新北（汐止）、宜蘭地區、蘭嶼、綠島及新北山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

另外，氣象署也發布陸上強風警報，從今天起持續影響到周三。影響區域：桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、恆春半島、蘭嶼綠島、澎湖縣、金門地區、馬祖地區

氣象署表示，東北風明顯偏強，彰化、雲林沿海空曠地區及恆春半島、澎湖、蘭嶼、綠島易有１０至１１級強陣風，桃園至臺中沿海空曠地區及金門、馬祖易有９至１０級強陣風，基隆北海岸、新北、嘉義、臺南、東半部沿海空曠地區及新竹至雲林也有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。