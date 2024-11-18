苗栗苑裡海岸線被指變化最多 環團致歉：報告錯誤、汲取教訓

自然保育與環境資訊基金會上周公布2023海岸踏查報告，報告內容指出，苗栗苑裡海岸線是這十年來改變最多的海岸，天然海岸已不復存在，取而代之的是風機、消波塊。該會今天發布更正與道歉啟事，內容指出，報告因範圍較大產生錯誤，該段海岸十年來幾無改變，也未新增風機。將汲取本次教訓，致力改善，避免類似疏漏再次發生

自然保育與環境資訊基金會指出，該會於11月15日召開「2023年九大海岸踏查報告發布」記者會，感謝苗栗縣議員陳品安的指正，報告中對於苗栗苑裡沙灘的敘述有所出入。經查，確認在進行調查時，雖盡量採用與十年前同樣方法，但後續整理報告時卻採用較大範圍而產生錯誤。

該會進一步表示，本次報告中針對苗栗苑裡沙灘這段的敘述為「然2023年回訪，已是堤防、消波塊、 風力發電機各霸一方。十年過去，苑裡如今風機、消波塊林立，毫無人工化海岸已不復存在，令人唏噓等等敘述，因為錯將全段自苑裡沙灘至西勢海堤的6公里海岸線，與2013年調查的苑裡沙灘2公里海岸線比對而導致敘述錯誤。

自然保育與環境資訊基金會指出，苗栗苑裡海岸線於十年來幾無改變，也未新增風機。致上最深的歉意，並感謝陳議員的指正，使我們有機會更正錯誤。

自然保育與環境資訊基金會指出，除對於未能於報告發布前詳盡確認而導致敘述有所出入，謹此向讀者以及苑裡反瘋車運動的參與者致歉以外，也感謝陳議員等人給予友善提醒，使他們有機會對此做出更正，更加感謝在地團體守護苑里海岸的努力及成果。