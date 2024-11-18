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你的喜樂在哪裡？蔣安國畢業畫展 帶領觀者審視生活點滴

聯合新聞網／ 台北訊
蔣安國畢業畫展開幕，約70名藝文朋友參加。畫家蔣安國(左三)與指導教授朱友意(右三)博士等貴賓合影。 圖／蔣安國提供
蔣安國畢業畫展開幕，約70名藝文朋友參加。畫家蔣安國(左三)與指導教授朱友意(右三)博士等貴賓合影。 圖／蔣安國提供

國內傳播學者、也是文化藝術達人的蔣安國，在國內銘傳大學、佛光大學幾所新聞傳播學系擔任系主任及教學40年，桃李滿天下，培育台灣近萬名新聞傳播從業人員，他並在政府公部門行政院新聞局、文化部服務20年，幾年前在文化部退休後，退而不休，他起心動念追求人生夢想，斜槓美術，3年前考取臺灣師範大學美術系碩士在職專班，受到美術學院專業知識洗禮，於今日舉行他個人的畢業畫展，成為人們對終生學習的典範。

本次畢業展覽主題是｢你的喜樂在哪裡｣，他表示，創作主題為「喜樂」，喜樂(Joy)的拉丁拼音為 Xi Le，縮寫為XL。而X在數學函數中為「未知數」，而此次畫展正探索你的喜樂有多少，有未知數的意涵；而L 為英文的計量公升，此次畫展正思索「你的喜樂你能測度嗎?」「有多少?有幾分?」因此，XL代表本次畫展的大哉問：「你的喜樂在哪裡？」

蔣安國認為，現今繁忙的生活中，許多人追尋著快樂，卻常常忽略內心深處的喜樂與平靜。本次畫展「你的喜樂在哪裡」，旨在透過藝術作品的呈現，帶領觀者重新審視生活中的點滴，思索什麼是我們心中真正的喜樂？這些喜樂又源自於何處？

此次展出的創作作品有16幅，除油畫、壓克力、多媒材、瓷版畫等，題材採用多元的風格與視角，捕捉大自然、家庭、愛、友誼、回憶與靈魂深處的寧靜。每幅作品都蘊含著對生活的深刻反思，邀請您在觀賞的過程中，暫時放下外界的喧囂，感受畫面中傳遞的溫暖與滿足，並尋找到屬於您自己內心的喜樂。

畫展期間還將設有互動區，讓觀眾可以透心情等方式，表達自己的喜樂，與他人分享快樂的來源，並藉此啟發更多人。他表示，歡迎觀眾在展期走進這個充滿喜樂與靈感的藝術空間，感受心靈的片刻安靜與愉悅。

這幅畫既是表現一個過往生活記憶，又是一個幻想的微型世界，希望讓人們在縮小比例的環境中體驗新奇與樂趣。透過創造童話般的世界，喚起觀眾心中的童年記憶，並激發無憂無慮的快樂情緒。圖／蔣安國提供
這幅畫既是表現一個過往生活記憶，又是一個幻想的微型世界，希望讓人們在縮小比例的環境中體驗新奇與樂趣。透過創造童話般的世界，喚起觀眾心中的童年記憶，並激發無憂無慮的快樂情緒。圖／蔣安國提供

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