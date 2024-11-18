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長期穿高跟鞋當心尿失禁！醫建議兩方式預防 「安全版」推一動作

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師提醒長期穿高跟鞋當心大小便失禁。 示意圖／ingimage
醫師提醒長期穿高跟鞋當心大小便失禁。 示意圖／ingimage

不少女性為了配合正式場合、工作或是愛漂亮會選擇穿著高跟鞋，高跟鞋除了會讓人長期處於骨盆前傾的壓力狀態，同時高跟與鞋子末端的肩頭設計，都常被拿來告誡使用者避免長期穿著，以免影響身體健康。

物理治療師胡逸惟在節目「醫點不誇張」指出，長期骨盆前傾，身體中心壓在私密處部位，除了會導致腰痠，更可能出現腰椎的滑脫引起大小便失禁；另一方面，因為壓力長期聚集在前側，所以前側骨盆底肌的肌肉，長期受到壓力之下會變得比較鬆，所以會讓人更想尿尿。

除了避免長期穿著高跟鞋以外，胡逸惟也建議平時多做兩個動作改善。首先，全身放鬆慢慢將肌肉喚醒，將膝蓋夾在一起，此時大腿內側會有緊繃感，女性以私密處為中心，男性則以睪丸位置為中心，一邊施力夾緊一邊將尾椎推起，注意此時腰部應該著地。

另外要注意的是屁股不需配合動作抬起，有點類似凱格爾運動的一部分，為了訓練耐力與爆發力，動作需要維持十秒再放鬆，重複三到五次訓練耐力；至於爆發力，則需趁著夾緊骨盆尾椎微微抬起時，用力咳嗽再放鬆。

如果上述動作太困難，或是訓練對象是老人時，可以改另一動作有相同的效果。「跨大步」會把整個骨盆扭開，假設找不到位置訓練肌肉收縮，其實選擇到公園「跨大步」，注意放慢速度，身體為了維持骨盆肌就會自動收縮、扭開。如果跨大步也會覺得不穩，大動作原地踏步也是好選擇。

物理治療師 運動 高跟鞋

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