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春節連假台澎機位 11/19下午6時起開賣

中央社／ 澎湖縣18日電

114年春節連假，台澎航線機位19日下午6時起同步開放受理電話及網路訂位購票，9天連假各航空共提供10萬1496個座位。

澎湖縣政府旅遊處表示，明（114）年春節連假自1月25日至2月2日共計有9天假期，民航局規劃春節航空疏運期間，自114年1月24日起至2月4日為航空疏運期，共計12天。

明年春節假期，民航局統計各航空公司提供澎湖航線1386架次，計10萬1496個座位數，19日下午6時起開放受理旅客電話訂位（下午6時至7時）及網路訂位購票，有機位需求的鄉親，可逕洽各航空公司客服語音訂位及全球資訊網、app或7-ELEVEN ibon、全家FamiPort訂位購票。

縣府旅遊處表示，農曆春節連假機位，1月24日至1月31日台灣出發往離島方向，以及1月30日至2月4日離島出發回台灣方向的機票，會加註「限當日當班次有效」及「逾期作廢」的使用限制，避免重複訂位購票；各航空公司均已規劃加開班機及放大機型因應需求，統一納入訂位管制，後續將視訂位狀況規劃第二波加班機。

春節 航空公司 連假

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