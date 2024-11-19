18歲開始試鏡、失敗上百次！《影后》林廷憶完美詮釋史艾瑪榮耀背後的辛酸

Netflix影集《影后》由嚴藝文執導、編劇，丁長鈺監製，演員包括楊謹華、謝盈萱、薛仕凌、陳庭妮、謝瓊煖、楊貴媚、鍾欣凌、曾莞婷、林廷憶、黃迪揚、詹懷雲等人，描述的就是演藝圈內不為人知的故事。11月7日正式上線。

對觀眾來說，「影后」是個光鮮亮麗的存在，她美麗、大方、知性、充滿氣質，在不同的表演中蛻變出角色的魅力，令人崇拜、使人嚮往，在普通人的心中，她就是偉大且閃耀的巨星。

然而，對「影后」本人來說，這個光環當然是個榮耀、是夢寐以求的頭銜，但其實在她們心底，卻有許多不為人知的苦衷——演員的孤獨、寂寞，還有那經常被放大鏡檢視的殘酷，其實想要成為一位成功的女演員，沒有想像中容易。

《影后》由《俗女養成記》導演嚴藝文編劇、執導，《不良執念清除師》丁長鈺監製，集結重量級卡司楊謹華、謝盈萱、薛仕凌、陳庭妮、謝瓊煖、楊貴媚、鍾欣凌、曾莞婷、林廷憶、黃迪揚、詹懷雲等人聯手飆戲，以演藝圈的生存實錄為主軸，將引領全球觀眾一同窺探橫跨三世代的女演員們的內心世界。

《影后》揭露那五光十色的鎂光燈下，最寫實的幕後祕辛，以及這群影后們在同時作為「女演員」和「女人」時，所面臨關於親情、愛情、友情、自我價值探討等殘酷人生考驗，以及他們該如何生存。

林廷憶經過層層的考驗，獲得導演嚴藝文的肯定。Netflix

林廷憶分享，自己能夠接演《影后》的過程，也是經過一連串的考驗，包含一次試鏡、兩次聊天，一直不到最後，真的不知道自己是不是導演的人選。

「試鏡完成後大概有一個月的空白，完全是不確定的結果，我一直以來，試鏡完都是抱持著不再去想的心態，但《影后》真的是讓我非常非常想要接這個角色。」

她形容，最終確定自己可以演出史艾瑪的時候，徹底有種願望成真的感覺，當下就直接尖叫，「這個角色在試鏡的時候，我自己就覺得我就是她了，彷彿能在她身上看到自己的影子。」

不過林廷憶笑說，試鏡時的劇本，和最後真正拿到角色時的完整劇本是不一樣的，所以確定接演、看完整部劇本時，當下完全是倒抽一口氣。

「那是很完整的角色，不是單純試鏡本時的故事，她有明顯的成長曲線、超乎想像的翻轉，但就是因為她很難，所以更想要演，對這個角色真的有種撿到寶、中樂透的感覺。」

林廷憶坦言史艾瑪很像自己，卻又有些許的不同

林廷憶說，史艾瑪這個角色，確實有幾分自己的樣子，但一開始看到劇本時，單從紙本上其實無法看出她的性格，角色性格主要都是在表演時、和別的演員碰撞時才有的結果，「在我還沒和其他人交流過之前，我不確定史艾瑪是什麼樣子，是演到後來才知道，慢慢活出她的樣子。」

她說，林廷憶和史艾瑪，基本上可以理解成相同的口味，但是不同的口感，自己能共感她的經驗、經歷，但是她做的選擇，跟本人在生活上的選擇會完全不一樣，「一開始我很不懂為什麼史艾瑪要這樣做，但導演告訴我，每一個選擇都沒有對錯，要把那個想法放掉。」

「像是我的野心就沒有史艾瑪那麼大，私下的我是很重情義的，要我因為拍某部作品而拋下原本的經紀人，我真的辦不到。」

林廷憶笑說，自己完全沒有和史艾瑪那樣想紅的決心

對比劇中史艾瑪想紅的決心，林廷憶笑說自己只想好好當個演員。Netflix

林廷憶分享，自己和史艾瑪大概有一半以上的相似，她遇到事情會很倔強、勇往直前，這點和她很相似，感受和心境上是相同的，出發點就是她的衝勁，但史艾瑪就真的更天真、更傻、敢衝，「我會想要她更可愛一點，或是放棄自己的執著。」

她笑說，自己完全沒有像史艾瑪那樣想變成影后的企圖心，「我不想要紅，我只想要演戲而已。」

「我覺得如果只追求想要多紅，那和我想要做表演的初衷完全不一樣，我不是為了想紅才去演戲，如果有一種模式，是可以默默無聞，但出現在很多作品裡面，這樣是最棒的，但我發現現在的局勢，好像很難做到這樣。」林廷憶開朗的笑著說。

她表示，自己不希望被一堆人認出、不喜歡站在眾人的面前、不想要變成女明星、不想要成為家喻戶曉的人，只希望大家在看《影后》的時候，可以想要更知道這個演員是誰，「我想當演員，不是當明星，希望大家可以專注在表演、專注在角色身上就好。」

不斷試鏡再試鏡，林廷憶苦熬出一片天

歷經不斷試鏡再試鏡的過程，林廷憶終於被觀眾看見。Netflix

才剛滿24歲的林廷憶，她透露，自己從18歲開始就不斷的開始試鏡，她不是表演科班出身，而是因為對表演有興趣，所以不斷透過試鏡的過程來嘗試，當時為了一個試鏡，就必須從高雄搭乘客運上來台北，每次的試鏡成本都是超乎想像的巨大，而且幾乎都沒結果。

「那時候面試100次，可能上3個就不錯了。」

但為了夢想，她硬著頭皮堅持下去，後來選擇從高雄搬到台北，卻差一點連房租都沒辦法負擔。林廷憶說，「我很茫然、不知道未來在哪裡，過著很焦慮的生活，也懷疑自己是不是不適合這一行。」

不過，很清楚知道自己不適合做辦公室、也很想要讓大家知道「林廷憶」這個名字的她，認為演員是一個最充滿個人標誌的工作，相比進一家公司、代表一個企業打拚，意義上最能代表自己的職業，就是演員。

而她也真的靠著這樣的苦熬、磨練，不斷從試鏡過程中精進自己的表演技巧，最終終於被看見。

詹懷雲亮眼表現，在《影后》中寫下代表作

詹懷雲和林廷憶也因為《影后》成了好朋友。魯皓平攝

詹懷雲則說，因為自己和導演在《成功補習班》裡演母子，所以基本上沒有試鏡的過程，就是被約出來、聊聊天以後就決定演出，「這個故事把大家所謂印象中的影后、私底下的影后面貌都拍出來給大家看，當時一看到劇本就覺得非常特別。」

他笑說，當知道自己要對戲的演員是楊謹華的時候，真的非常緊張，他16歲時因為拍攝電影有和楊謹華一同出席活動，「只是後來我跟她提這件事她完全忘了！」沒想到過了多年，兩人居然可以一起合作，還有許多曖昧的火花。

詹懷雲和楊謹華的曖昧火花，讓觀眾甜到心底。Netflix

詹懷雲坦言，自己是那種非常害羞的個性，所以拍攝初期在片場，真的是能躲多遠就躲多遠，因為楊謹華太厲害，真的很怕自己做不好、拖累對方。

「後來我們在一起讀本時，我有感覺到她很溫柔、很努力想要跟我聊天，雖然我有時候會緊張到不小心句點她。後來正式拍攝時，我們的信任感就有建立起來，當我相信他是有在信任我的時候，我就不害怕了，拍幾場戲以後就漸漸放得開，後來就完全不會緊張。」

而詹懷雲在劇中飾演的流氓，確實成了他演藝生涯目前最具代表性的角色，溫柔暖男又貼心的形象，讓他吸引了無數觀眾的目光。

詹懷雲在《影后》裡締造了自己生涯的代表作。魯皓平攝

（本文出自2024.11.14《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）