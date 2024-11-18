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行人地獄「死亡數最高時段曝光」交長提1方式改善

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部長陳世凱會後受訪表示，會持續精進大型車輛管制、加強稽查，並與台北市政府等相關單位檢討修正。記者胡瑞玲／攝影
交通部長陳世凱會後受訪表示，會持續精進大型車輛管制、加強稽查，並與台北市政府等相關單位檢討修正。記者胡瑞玲／攝影

台北市昨發生公車追撞，導致1名走在行穿線上的婦人遭捲進車底身亡，立委林俊憲今天指出，台灣被稱「行人地獄」，盤點行人交通發生死亡事故最多的時段是在夜間，為白天的1至2倍，也是行人地獄最恐怖的時候。交通部長陳世凱表示，將精進加強稽查大型車輛管制，並改善行穿線的照明。

交通部長陳世凱今赴立法院交通委員會進行專案報告並備質詢。林俊憲表示，根據交通部統計，2019年至迄今，晚間6時至隔天清晨6時，行人死亡事故比白天多50％，甚至高出1至2倍。

他指出，根據統計，2019年清晨6時至晚間6時，A1交通事故42件，晚間6時至隔天清晨6時高達58件；2020年清晨6時至晚間6時，A1交通事故40件，晚間6時至隔天清晨6時高達58件；2021年清晨6時至晚間6時，A1交通事故26件，晚間6時至隔天清晨6時高達51件。

2022年清晨6時至晚間6時，A1交通事故25件，晚間6時至隔天清晨6時高達66件；2023年清晨6時至晚間6時，A1交通事故40件，晚間6時至隔天清晨6時高達55件；今年1至9月為例，清晨6時至晚間6時，A1交通事故19件，晚間6時至隔天清晨6時高達30件。

林俊憲表示，韓國、新加坡等國外劃設行人穿越線都有設置緩速台，強迫車輛要減速，但台灣不僅沒有，行人穿越線照明也相當不足，法規已規範行人穿越線要有一定亮度，寫了卻沒做到，交通部應該進行總檢討。

林俊憲批評，政府花費幾百億元改善危險道路，交通安全宣導卻僅咬教育台灣行人夜間出門穿亮色衣服、過斑馬線要舉高揮手，這是愚蠢建議，應該讓行人行走的路段更安全。陳世凱對此回覆說，行人穿越線照明也有納入改善項目，會持續處理。

對於昨天台北市發生公車追撞死亡事故，陳世凱會後受訪表示，第一台公車在行人穿越線前停讓行人，且按照公路局要求進行指差確認，但遭到後面的第二台公車向前追撞而撞到行人，非常沉痛。

陳世凱說，將持續精進大型車輛管制、加強稽查，並與台北市政府等相關單位檢討修正；全台799個易肇事路口改善計畫目前正在進行，駕駛人、行人教育宣導也會持續努力。

大有巴士謝姓駕駛追撞大都會客運，導致1名行人捲入車底傷重不治，2輛公車共14人受傷。記者李隆揆／翻攝
大有巴士謝姓駕駛追撞大都會客運，導致1名行人捲入車底傷重不治，2輛公車共14人受傷。記者李隆揆／翻攝

交通事故 交通部長 行人地獄

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