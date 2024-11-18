乳癌有年輕化趨勢！ 醫：小心「熱感應紙」增致病風險

乳癌為我國女性好發癌症排名第一位，且相較於歐美國家，罹癌年齡平均少了7年左右，且有年輕化的趨勢。國健署呼籲，早期（0+1期）乳癌的5年存活率近100%，早期發現並予以適當治療，可以大幅降低乳癌死亡率。

新光醫院乳房外科主任鄭翠芬表示，國人生活型態及飲食習慣西化的改變，提高罹患乳癌的風險。高油、高鹽、高糖飲食，改變體內荷爾蒙的波動；生活中也充斥著環境荷爾蒙，例如塑化劑、重金屬、雙酚A等，擾亂體內荷爾蒙的運作。

鄭翠芬說，許多人會忽略「熱感應紙」，發票、明細、收據；含有雙酚A的熱感應紙，可能會對雌激素內分泌系統造成影響。她建議，多善用手機載具，減少碰觸熱感應紙的機會。另外，油脂加上高溫容易讓塑膠製品、紙盒及紙袋溶出有毒的化學物質，多使用環保餐具來取代一次性的塑膠製品。

台北榮民總醫院副院長曾令民表示，台灣乳癌發生年齡中位數57歲，但各年齡層的新確診病患都有增加趨勢，民眾應多加善用政府的公費乳癌篩檢。他指出，年輕女性若摸到胸部硬塊，可能是乳房纖維腺瘤；停經後的婦女，因乳腺開始萎縮，更容易摸到硬塊異狀，這是要特別注意的徵兆。

曾令民強調，乳癌不受年齡限制，癌症成因則與生活環境、作息、飲食有關，要養成「減塑」習慣，避開環境荷爾蒙。過重及肥胖者，有較高的乳癌罹患風險，要趁年輕多運動、控制體重。另適時接受乳癌篩檢，若早期發現，經適當治療，普遍預後良好。

國健署統計，每年透過篩檢發現的乳癌個案中，有59.7%為早期（0+1期）乳癌，而未透過篩檢所發現的早期乳癌僅33.4%。而根據「2017-2021年新診斷乳癌的5年存活率」，早期乳癌的5年存活率近100%，第2期為95.6%，第3期為80.5%，第4期（晚期）的5年存活率僅約39.4%。

目前，國健署提供45歲至69歲，以及40歲至44歲具乳癌家族史（祖母、外婆、母親、女兒、姊妹曾有人罹患乳癌）的婦女，每2年1次乳房X光攝影檢查。因應高齡化社會及乳癌患者年輕化的趨勢，明年將放寬乳癌篩檢年齡，上下各增加5歲，擴大至40歲以上未滿75歲婦女，確切上路時間待預算審核通過。

國健署提醒，檢查時要避開月經來前1周的乳房腫脹期，降低不適感。當天勿在乳房、腋下塗抹除臭劑、粉劑及護膚霜等，避免影響判讀結果。即使乳房X光攝影檢查的結果正常，仍要定期檢查並關注身體變化，若乳房及腋下摸到硬塊、乳房外觀出現局部凹陷突起、乳頭或乳暈潰瘍、非哺乳期乳頭出現異樣分泌物等，應儘速就醫。