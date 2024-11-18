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文化平權巡演最終站花蓮 優人神鼓獻「聽海之心」

中央社／ 台北18日電
優人神鼓。中央社
優人神鼓。中央社

文化部「文化平權巡演－庄頭劇場 藝日限定」，活動邁入尾聲，最終站將由優人神鼓壓軸，23日在花蓮日出大道推出「聽海之心」，以充滿力量鼓聲帶給民眾內心寧靜和諧，向花蓮獻上誠摯祝福。

文化部今天發布新聞稿表示，「聽海之心」為優人神鼓經典名作，至今已於全球20多個國家、國際各大知名藝術節演出逾200場次，更獲法國「世界日報」譽為「法國亞維儂藝術節最佳節目」；庄頭限定版則將重現亞維儂獨特階梯式舞台，以擊鼓、肢體及原民梵唱之音，創作演繹一段水的生命旅程。

當日活動從下午2點開始，6組傑出表演團隊輪番上場，說唱藝術團隊台北曲藝團將帶來逗趣喜鬧的「相聲綻逗」庄頭限定版；以太魯閣族核心精神GAYA為發展主軸的兒路創作藝術工寮，呈現舞劇「深黑衣snhiyi」庄頭限定版。

太魯閣族藝術家瓦旦．督喜（Watan Tusi）所創立的TAI身體劇場將推出「橋下那個跳舞」；花蓮縣傑出演藝團隊聲子樂集將推出「打擊出趣 GO！」；馬戲團隊0471特技肢體劇場將推出POINT多人特技堆疊演出；杵音文化藝術團以馬蘭阿美族特有的Macacadaay複音歌唱形式，帶來「voice of 馬蘭」東海岸好聲音。

文化部庄頭劇場11月23日將在花蓮縣日出大道登場，由優人神鼓壓軸演出「聽海之心」。

優人神鼓 劇場 文化部 花蓮

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