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超市價格透明…逛傳統市場「易當盤子」？ 內行人曝唯一解方

聯合新聞網／ 綜合報導
傳統市場示意圖。聯合報系資料照
傳統市場示意圖。聯合報系資料照

日常採買時，你比較喜歡去傳統市場還是超級市場？近日有網友在PTT發文，表示由於自己小時候常和媽媽一起去逛市場，長大後也還是喜歡去傳統市場採買。原PO認為傳統市場的菜更加新鮮，有時甚至會一次買一個禮拜的量。但他也表示，自己確實有朋友比較喜歡逛超市

文章引來許多網友討論，不少人同意傳統市場的青菜水果類確實比較好，「傳統市場要買青菜水果，比較便宜」、「葉菜類的話傳統市場便宜一些」，「對菜的品質有要求就要去傳統市場，超市的菜頂多新鮮但不會多好吃，像高麗菜很容易買到不甜的」。

還有網友表示傳統市場的熟食是一大優勢，「傳統市場買熟菜，超市買生的。因為超市的熟菜一般都很難吃」、「炸攤都剛炸出來的，香噴噴」、「傳統市場的肉攤香味，超愛聞」。

喜歡超市的網友則提出傳統市場的衛生條件堪憂，「傳統市場的熟菜常簡單包裝，蒼蠅昆蟲爬過口水噴過，更不衛生」、「比較喜歡歐美市場，台灣的環境太糟了」、「傳統市場味道超噁，一經過就想吐，寧可多花錢買超市的」。

還有網友指出，傳統市場標價不清是一大問題，「喜歡標價清楚的賣場…一直去猜價格好累」、「喜歡標價清楚的+1」、「傳統市場很容易被坑，搞不清楚價格，買菜沒仔細看老闆賣了一把爛菜，表面是好的，裡面很多爛的」。對此，有人表示唯一的解方就是多去，「不想被傳統市場當盤子唯一的訣竅就是常去，然後多問，熟了其實很划算」。

PTT 傳統市場 標價 水果 超市

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