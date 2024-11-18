立委籲持股1%股東即可提名農業金庫獨董 陳駿季未允諾

全國農業金庫為我國農業專業金融機構，主責為健全農業金融機構的經營，並促進農、漁村經濟發展。立委今天指出，農業金庫股權結構中，全國各級農漁會占6成但卻不具獨董提名權，要求農業部比照「公司法」規定，持股1%即可擁有提名權以利監督。農業部長陳駿季說，農業金庫非公開發行公司，難以比照「公司法」，因此未明確允諾。

2004年1月30日，「農業金融法」正式施行，農委會農業金融局成立，開始籌備成立全國農業金庫；同年7月16日農業金融局負責成立「全國農業金庫籌備委員會」；2005年1月16日，全國農業金庫董事會成立；2005年4月4日，全國農業金庫取得設立許可；5月13日取得營業執照，5月26日開始營業。目前股權結構中，農業部等政府機構37.59％；全國各級農會、漁會及農業團體為62.36％。

立法院經濟委員會今天審查114年度中央政府總預算案關於農業部及所屬單位、農業特別收入基金等預算。

立委鄭正鈐表示，農漁民的股權占比高達6成，但卻沒辦法推薦獨董，農業金庫身為公司，公司體系按照「公司法」就不會有問題，希望各級農漁會的股東能提名候選人，至於董事會如何決定是一回事，但不要剝奪股東的提名權。

立委呂玉玲表示，「農業金融法」希望能好好監督農業金庫的運作，但也應比照上市上櫃公股銀行做法，只要持股1%以上就可以書面提出獨董名單，希望農漁會有角色監督農業金庫的運作，而非執政黨一樣四處擺放酬庸。

立委張嘉郡指出，農業部只有近40%股權，但是董事長卻由農業部指派，6成的農漁會卻只有5席董事，農業部在農業金庫根本有權無責，也不顧股東權益，現行農業金庫董事結構並沒辦法起到制衡監督的作用，獨立董事目的是加強內部不受利益牽制，應該比照「公司法」129條規定，持1%股份的股東得以書面提出董事候選人名單，否則農業部就是球員兼裁判。

陳駿季表示，目前並沒有考慮修正獨董的提名制度，目前仍維持現有制度，獨董由農業部推薦，過去推薦的時候也會徵求各地意見，農業金庫是依「農業金融法」成立，是屬於特別法，農業金庫不是公開發行的公司，而是農會上級單位，「監督是一回事，但如果出現經營權之爭會是國家的災難」。