快訊

民眾黨暫緩推選代理黨主席 柯文哲假單再延長3個月

12強賽／撈哥開轟擊掌將曾豪駒撞昏頭 網笑翻：教頭要進傷兵

法官酒駕酒測值1.05 宜蘭地院判「自家人」4個月徒刑理由曝

聽新聞
0:00 / 0:00

立委籲持股1%股東即可提名農業金庫獨董 陳駿季未允諾

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
立法院經濟委員會審查農業部及所屬單位預算部分，邀請農業部長陳駿季列席報告並備答詢。記者許正宏／攝影
立法院經濟委員會審查農業部及所屬單位預算部分，邀請農業部長陳駿季列席報告並備答詢。記者許正宏／攝影

全國農業金庫為我國農業專業金融機構，主責為健全農業金融機構的經營，並促進農、漁村經濟發展。立委今天指出，農業金庫股權結構中，全國各級農漁會占6成但卻不具獨董提名權，要求農業部比照「公司法」規定，持股1%即可擁有提名權以利監督。農業部長陳駿季說，農業金庫非公開發行公司，難以比照「公司法」，因此未明確允諾。

2004年1月30日，「農業金融法」正式施行，農委會農業金融局成立，開始籌備成立全國農業金庫；同年7月16日農業金融局負責成立「全國農業金庫籌備委員會」；2005年1月16日，全國農業金庫董事會成立；2005年4月4日，全國農業金庫取得設立許可；5月13日取得營業執照，5月26日開始營業。目前股權結構中，農業部等政府機構37.59％；全國各級農會、漁會及農業團體為62.36％。

立法院經濟委員會今天審查114年度中央政府總預算案關於農業部及所屬單位、農業特別收入基金等預算。

立委鄭正鈐表示，農漁民的股權占比高達6成，但卻沒辦法推薦獨董，農業金庫身為公司，公司體系按照「公司法」就不會有問題，希望各級農漁會的股東能提名候選人，至於董事會如何決定是一回事，但不要剝奪股東的提名權。

立委呂玉玲表示，「農業金融法」希望能好好監督農業金庫的運作，但也應比照上市上櫃公股銀行做法，只要持股1%以上就可以書面提出獨董名單，希望農漁會有角色監督農業金庫的運作，而非執政黨一樣四處擺放酬庸。

立委張嘉郡指出，農業部只有近40%股權，但是董事長卻由農業部指派，6成的農漁會卻只有5席董事，農業部在農業金庫根本有權無責，也不顧股東權益，現行農業金庫董事結構並沒辦法起到制衡監督的作用，獨立董事目的是加強內部不受利益牽制，應該比照「公司法」129條規定，持1%股份的股東得以書面提出董事候選人名單，否則農業部就是球員兼裁判。

陳駿季表示，目前並沒有考慮修正獨董的提名制度，目前仍維持現有制度，獨董由農業部推薦，過去推薦的時候也會徵求各地意見，農業金庫是依「農業金融法」成立，是屬於特別法，農業金庫不是公開發行的公司，而是農會上級單位，「監督是一回事，但如果出現經營權之爭會是國家的災難」。

公司法 經濟發展 農業部

延伸閱讀

立委指媒宣限制性招標各部會之最 陳駿季：會改善檢討

雞蛋供過於求仍漲價惹議 陳駿季：若有異常將聯合稽查

農業部祭養登及產量查核 阻大陸牡蠣、淡菜輸台

「班班有鮮乳」亂象 家長：陷校長於不義 主責單位是誰？

相關新聞

疲勞、焦慮、難入睡 B群怎麼吃最有效？

現代人飲食精緻，且全穀類等攝取少，導致人體中B群容易不足，而出現疲勞、甚至焦慮，難以入睡等問題。雖然很多人知道，補充 B...

4月地震、接連颱風影響…花蓮21家旅宿業者停業 住宿補助僅發出5成

歷經403地震與接連颱風打擊，花蓮有21家旅宿業者停業，10家暫時退場或轉租。旅宿業者指出，其中5、6家採短期轉租方式，...

超市價格透明…逛傳統市場「易當盤子」？ 內行人曝唯一解方

日常採買時，你比較喜歡去傳統市場還是超級市場？近日有網友在PTT發文，表示由於自己小時候常和媽媽一起去逛市場，長大後也還是喜歡去傳統市場採買。

行人地獄「死亡數最高時段曝光」交長提1方式改善

台北市昨發生公車追撞，導致1名走在行穿線上的婦人遭捲進車底身亡，立委林俊憲今天指出，台灣被稱「行人地獄」，盤點行人交通發...

文化平權巡演最終站花蓮 優人神鼓獻「聽海之心」

文化部「文化平權巡演－庄頭劇場 藝日限定」，活動邁入尾聲，最終站將由優人神鼓壓軸，23日在花蓮日出大道推出「聽海之心」，...

乳癌有年輕化趨勢！ 醫：小心「熱感應紙」增致病風險

乳癌為我國女性好發癌症排名第一位，且相較於歐美國家，罹癌年齡平均少了7年左右，且有年輕化的趨勢。國健署呼籲，早期（0+1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。