「小陽光」需要醫療也要外界關懷 盼民眾關注臉部平權

「小陽光」是指由於先天疾病或燒燙傷造成顏面損傷的孩童，康復過程除了醫療照護，還需要外界關懷。陽光基金會為了幫助小陽光重建身心靈，今起在三軍總醫院展示來自他們的精選畫作，期盼民眾關注臉部平權，並以行動關注顏損兒童的勇氣與成長。

台北三軍總醫院副院長、執行官彭忠衎表示，一幅名為「彩虹星球」的畫作，讓他看到小陽光不因為顏損的外表，而對生命只剩下陰暗的色彩。他進一步說，燒傷病人的康復，不僅止於手術與醫療，疤痕和心靈的重建同樣重要，除了希望孩子透過畫畫重建信心，也期盼藉由畫展，喚起的外界對燒傷與顏面損傷患者的重視。

陽光基金會執行長舒靜嫻說，燒傷與顏面損傷的兒童，通常無法像一般孩子自在玩耍，不過畫畫可讓他們找到自由創作的空間，把對生命的希望揮灑到作品中，「這些畫作讓我們看見孩子們超越逆境，勇敢追求夢想的精神，這份勇氣值得所有人學習。」

輝瑞藥廠台灣區總裁葉素秋指出，台灣輝瑞藥廠支持小陽光桌曆製作邁入第11年，起心動念是發現小陽光將生活感想抒發於作品中，若讓他們的畫作被外界看見、肯定，有助重拾對生命的信心，去年起在醫院啟動巡迴畫展，當時有3家醫院參與，今年增加至9家醫院，「我們相信，每個孩子都有無限的潛力。透過藝術創作，這些孩子找回了自信，也讓我看到了他們堅強的生命力。」

舒靜嫻說，陽光基金會持續推動「臉部平權」的理念，強調每個人都應該受到尊重和公平對待，而不因為外貌遭受歧視，並希望以活動讓民眾有機會了解顏損兒童的故事，透過實際行動支持他們成長。三總攜手陽光基金會、台灣輝瑞藥廠推動2025年小陽光桌曆義賣，有意者可上陽光基金會網站。

●陽光基金會2025年小陽光桌曆義賣