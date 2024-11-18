盼不到好消息 泌尿科醫師揪出這原因為他們圓生子夢

新北32歲黃姓男子結婚1年多，沒有特別避孕，很渴望有小孩，卻遲遲盼不到好消息，他和妻子分別就醫檢查，發現是精索靜脈曲張而影響睪丸產生精子的能力，採取腹腔鏡微創手術將腫脹的精索靜脈結紮，改善生殖能力後，半年後妻子順利懷孕。

許多夫妻嚮往當頂客族，部分渴望懷孕的夫妻卻無法如願，求助醫療院所協助。醫師表示，一般而言，夫妻在沒有採取避孕措施的情況下，超過1年未受孕，就是醫學上所謂的「不孕症」。不孕症夫妻中，原因發生在男生、女生機率各占40%，男女同時有狀況者占20%，在一直無法懷孕的情況下，通常需要雙方同時就醫檢查。

新北32歲黃姓男子結婚年餘，沒有特別避孕，盼不到懷孕好消息，因此求助醫師。台北慈濟醫院泌尿科醫師蔡芳生透過精液檢查，發現黃男精子品質不佳，精子數量跟活動力都不足，以超音波進一步檢查，發現他是因為精索靜脈曲張而影響睪丸產生精子的能力，於是以腹腔鏡微創手術將腫脹的精索靜脈結紮，改善生殖能力。半年後，另一半順利懷孕，如願喜迎新生命。

蔡芳生說，男生精子品質自青春期後逐漸上升，28歲達高峰，之後隨著年紀老化下降，先天基因與後天環境都可能造成男性不孕，精索靜脈曲張就是最常見的原因之一。精索位於腹股溝中，在一般男性中，約有一成五左右有精索靜脈曲張的情形，其發生原因與久站、久坐及搬重物等會增加腹壓的行為有關，因為血液鬱積在靜脈血管內，導致睪丸溫度升高，進而影響精子品質，可是大部分患者沒有明顯症狀，僅有嚴重時會出現腫脹或沉重感。

治療方式愈來愈進步，可透過腹腔鏡微創手術施行，僅需在腹部開2至3個小孔洞，將器械伸入精索靜脈，將之電燒結紮即可，而後，人體會自行再生新的靜脈血管，改善原有的靜脈曲張問題。蔡芳生說，男性不孕症透過適切治療，大多能順利懷孕生子，若因為其他因素而無法有效治療者，也可以選擇其他方式如試管嬰兒、單細胞精子植入術等方式懷孕。

除基因與疾病因素，外在環境也是造成男性不孕的一大原因。蔡芳生提醒，高溫環境不利精子生成，生殖部位的理想溫度要比身體體溫低1至2度，因此若有熱水浴、泡溫泉習慣者必須留意溫度與時間；生活中有許多類雌激素一類的環境荷爾蒙如雙酚A、塑化劑等，長期接觸會影響生殖功能，不可不慎。