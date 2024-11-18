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她長期頭痛伴腸躁症 新型藥緩解改善「不用吃止痛藥」

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
神經科醫師龔瑋翎表示，偏頭痛治療近10年來全球發展迅速，幾乎每2、3年都有新藥問世，帶給患者更多選擇。圖／中醫大提供
神經科醫師龔瑋翎表示，偏頭痛治療近10年來全球發展迅速，幾乎每2、3年都有新藥問世，帶給患者更多選擇。圖／中醫大提供

台灣平均每10人中就有1人受偏頭痛困擾，新竹40歲的林小姐從青春期就有偶發性頭痛症狀，近幾個月天天頭痛，思考不順暢，甚至伴隨腸躁症，嚴重影響工作表現。她求診中國醫藥大學新竹附設醫院神經科醫師龔瑋翎診治，使用新型藥物並配合肉毒桿菌注射雙管齊下，經住院3天治療後，頭痛顯著改善，情緒也穩定，腸胃問題緩解，連思考也變得更順暢，生活品質大幅提升。

龔瑋翎表示，偏頭痛和交感神經亢奮有關，許多患者對頭痛認識不足，往往長期忍痛，因為頭痛一直吃止痛藥，伴隨憂鬱、失眠，導致腸胃不好，引發腸躁症，甚至胃潰瘍吐血。長期吃止痛藥，對頭痛恐會造成不良影響，影響腎臟功能，建議用正確藥物減少頭痛發作頻率，不須吃到止痛藥。

偏頭痛為全球盛行的疾病，在台灣平均每10人中就有1人受偏頭痛困擾，許多患者處於經濟主力年齡，若未妥善治療，不僅影響工作成效，甚至影響家庭生活及人際關係。

龔瑋翎表示，偏頭痛治療近10年來全球發展迅速，幾乎每2、3年都有新藥問世，帶給患者更多選擇。除了已知的肉毒桿菌素注射及針劑抗CGRP生物製劑外，今年更推出口服專一CGRP通道拮抗劑，惟部分藥物仍需自費使用，不過仍讓許多過去治療失敗的患者重獲「頭腦輕盈」的感受。

龔瑋翎指出，偏頭痛跟過敏一樣，有些人終其一生都在跟偏頭痛共處，有睡眠問題或長期處在高壓環境，或是長期使用咖啡因，容易造成頭痛頻率增加。透過藥物和打針治療緩解後，需要搭配生活習慣調整，例如運動，降低生活壓力等。

神經科主任陳睿正強調，每位患者的病況不同，選擇適合的治療方案需經醫師審慎評估，單一治療或偏頭痛雞尾酒複合療法都需因人而異。

神經科醫師龔瑋翎診治，使用新型藥物並配合肉毒桿菌注射雙管齊下，經住院3天治療後，頭痛顯著改善。圖／中醫大提供
神經科醫師龔瑋翎診治，使用新型藥物並配合肉毒桿菌注射雙管齊下，經住院3天治療後，頭痛顯著改善。圖／中醫大提供

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