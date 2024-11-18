環團批卓榮泰減碳空包彈 「剪部長奶嘴」籲立委砍台電燃煤預算

立法院議程排定周三( 20日)在經濟委員會審查台電預算，台灣健康空氣行動聯盟與彰化縣醫療界聯盟今天舉行記者會，籲請立院跨黨派立委合作「為民除煤害」，砍刪含括中火在內的經濟部台電2025年度燃煤預算，並宣布12月15日將走上街頭舉行「台中反空汙」遊行。環團指出，建議台電從2024年起每年減煤16.7%，至2029年完全無煤；建議2025年用煤量減為1788萬噸，同年購煤預算刪減為829億6320萬，刪減幅度為21%。

記者會一開始，南投縣健康空氣行動聯盟發起人林翠蘭與竹山媽媽知顏、社區理事陳運足及年輕阿嬤李意萍、小孫兒，在「伊是咱的寶貝」歌聲中上演「剪奶嘴」行動劇。在經濟部長郭智輝、台電董事長曾文生含著奶嘴的照片前，小孫兒舉起象徵煤油的黑色奶瓶表示「拒喝」，一旁的媽媽們則將奶嘴剪掉象徵「戒斷燃煤依賴」，並高喊「中火氣換煤大騙局，中部人怒吼」、「嬤嬤不要煤電巨獸」等口號與高舉標語。

行政院長卓榮泰日前曾高調承諾「2034無煤中火」，但台灣健康空氣行動聯盟指出，往後7年期間（2024-2031)，中火只有不及13分之1（160萬公噸）的微減煤，質疑是「未演先漏氣的減碳空包彈」。

台灣健康空氣行動聯盟研究員趙慧琳指出， 依據經濟部全國電力資源供需報告，2024年起增加的太陽光電、離岸風電、燃氣發電，至2029年以後，新增的電力已經超過2023年燃煤發電、燃油發電與核能發電的電力。但政府2030年前僅規劃淘汰其中的230.94億度，僅占2023年全國煤電的19%，極不合理。台健空盟檢視經濟部新版全國電力供需報告，以及將納入新減碳目標的每年節電83億度，再確認2028年就可「無煤中火」。

趙慧琳表示，依據經濟部規劃未來9年的新增電力，就算全國燃煤、燃油與核能全數退役，至2030年新增的電力早已大幅超過空缺，「2030無煤台灣」合情合理。根據官方數據，2028無煤中火、2029無煤核電、2030無煤台灣是「官方數據告訴我們的真相」。

台中市大肚山改善空汙協會監事黃楓仁指出，政府增加天然氣機組，卻未減少燃煤機組，懷疑政府「打假球」，燃煤的減少應該對於燃氣的增加，呼籲台電燃煤預算應當逐年減少。