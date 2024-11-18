影／環團怒剪奶嘴 要求行政院長戒斷中火燃煤依賴

台灣健康空氣行動聯盟上午在立法院舉行記者會，宣布中火環評抗議升級上街頭爭議，環團代表在記者會上怒剪奶嘴，要求行政院長卓榮泰2028年戒斷中火燃煤依賴並呼籲立法院砍掉台電購煤預算21%，逐年刪除16.7%。

環團在記者會上提出四項訴求：1、譴責中火一期燃氣零減煤的世紀大騙局，要求中火一期燃氣兩部機組（總裝置容量2600MW）於2025年及2026年陸續運轉後，立即等量汰換掉4.7部中火煤電。2、2028無煤中火，中部人不能再等10年了：現行中火用煤量每年1260萬公噸以下，約等於3600MW裝置容量的用煤量。中火一期燃氣2600MW，加上民營中佳氣電2026年上線的612MW，總計新增電力3212MW，加上節電及新增再生能源電力等，汰除現行所有中火煤電，綽綽有餘，經濟部與台電應向國人承諾2028無煤中火。3、譴責經濟部縱容轄下台電違逆國家上位的2032減碳新目標，在中火爭議中持續火上加油，亂點用電鴛鴦譜，導致高科技產業搶電，迫使骯髒的中火煤電延命：節電是第一燃料，籲請賴清德總統，根據環境部擘劃的2032年減碳新目標，督責經濟部每年節電超過承諾的83億度電，部分供給中科台積電二期擴建，年增81億度用電需求的半導體擴張之能源缺口。4、2030年無煤台灣做得到，2029年台電無煤非難事，籲請跨黨派立委依循控制升溫1.5度C內的全球淨零路徑，逐年刪減台電的購煤預算：在立法院經濟委員會排定下週三的台電預算審查中，以每年減煤16.7%，至2029年台電完全無煤為目標，盼立委們將2025年的台電購煤量減為2025用煤量減為1788萬噸，購煤預算從1051.2億元刪減為829億6320萬元，砍幅至少21%，方能為全民健康除煤害。 台灣健康空氣行動聯盟上午在立法院舉行記者會，宣布中火環評抗議升級上街頭争議，環團代表在記者會上怒剪奶嘴，要求行政院長卓榮泰2028年戒斷中火燃煤依賴並呼籲立法院砍掉台電購煤預算21%，逐年刪除16.7%。記者陳正興／攝影 台灣健康空氣行動聯盟上午在立法院舉行記者會，宣布中火環評抗議升級上街頭争議，環團代表在記者會上怒剪奶嘴，要求行政院長卓榮泰2028年戒斷中火燃煤依賴並呼籲立法院砍掉台電購煤預算21%，逐年刪除16.7%。記者陳正興／攝影