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農藥殘留容許量標準修正 大克蟎、陶斯松禁用

中央社／ 台北18日電

食藥署今天發布修正農藥殘留容許量標準，包括增列大克蟎及陶斯松為公告禁用農藥，增修訂克凡派等11種農藥於禽、畜產品殘留容許量，多數規定即起適用，加強食品殘留農藥管理。

衛生福利部發布修正「農藥殘留容許量標準」及「動物產品中農藥殘留容許量標準」，修正內容為增修訂亞醌蟎等21種農藥於135項農作物殘留容許量、刪除益發靈農藥12項殘留容許量、增列貝萊斯芽孢桿菌N17、液化澱粉芽孢桿菌PMB01為得免訂殘留容許量農藥。

這次也增列大克蟎及陶斯松為公告禁用農藥，以及增修訂克凡派等11種農藥於禽、畜產品殘留容許量。

食藥署食品組長蔡淑貞告訴中央社記者，農業部公告農藥大克蟎自民國107年8月1日起禁止製造、加工、分 裝、輸入、輸 出、販賣及使用。

至於陶斯松，農委會（現為農業部）則是111年4月15日起禁止輸入及製造，113年4月1日起禁止輸出、販賣及使用。蔡淑貞說，不論是大克蟎或陶斯松，近年已陸續不准農民使用，食藥署參酌農產品儲架期，配合增列大克蟎及陶斯松為公告禁用農藥。

蔡淑貞表示，今天發布的修正「農藥殘留容許量標準」及「動物產品中農藥殘留容許量標準」，多數規定即日起適用，刪除殘留容許量規定則有緩衝期。食藥署持續監測市售農產品農藥殘留，如發現違規者，依違反食品安全衛生管理法，可開罰新台幣6萬元至2億元罰鍰。

農業部 農藥殘留 食藥署

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