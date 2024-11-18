明年農業科研僅占總經費3% 農業部：逐年積極向上爭取

農業部114年度歲出預算案編列概況，預算數為1692.54億元，較去年增加幅度5.17％，然而科技發展支出明年度編列49.97億元，僅占總預算比率約3%。農業部今坦言，農業科研經費一直以來占比都不高，但會善盡經費功能，也會積極向上爭取。

立法院經濟委員會今天審查114年度中央政府總預算案關於農業部及所屬單位、農業特別收入基金等預算。

根據農業部科技發展支出比較，114年度預算數49.97億元，較113年度預算數45.83億元增加4.14億元，增幅9.02%，其中以農糧作物生產與環境科技研發8.59億元、強化氣候變遷調適及淨零排放研發8.19億元、農業科技管理及產業化6.77億元等居多。

然而49.97億元和整體明年度經費1692億元相比僅占約3%，在極端氣候衝擊下似乎顯得相當不足，不少專家多次指出，氣候變遷帶來的天然災害愈發嚴重，AI與智慧農業的技術都要有所提升，數位時代對大數據的基本資料收集和分析也都是基本功，更是農業發展的重要藍圖。

農業部科技司長李紅曦表示，農業科技發展預算從先前40多億成長到明年度近50億，然而科技發展預算審查要經過國科會審核各部會科技預算後才會編列，國家整體科技預算約1000多億，儘管農業科技發展經費在農業部整體預算比率不高，但是科技上的突破可以幫助產業發展，會善盡每一分預算，也會積極爭取預算。

李紅曦指出，農業科技發展經費會因應台灣和國際農業遇到的情況，例如氣候變遷帶來的極端高溫因應措施、淨零碳排、缺工下導入AI智慧農業，以及農業剩餘資材循環再利用等，以及農產品加值變成高附加價值產品、採後從田間到後端冷鏈品質提高等，這些科技研發會透過科技技術移轉，以及輔導農民等方式，讓這些技術真正落實到產業來運用。