今明低溫16度 吳聖宇：萬宜颱風水氣擴散迎風面豪大雨

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天指出，受東北季風增強影響，今天清晨台灣本島最低溫出現在新北石碇只有16.8度，苗栗以北到宜蘭一帶清晨的低溫也只有18-20度間，加上降雨，整體相當濕涼。

吳聖宇指出，今明兩天東北季風持續影響，強度比昨天更強，加上萬宜颱風進入南海，外圍水氣逐漸向北擴散，台灣附近水氣偏多，迎風面北部、東半部降雨較明顯，基隆北海岸、宜蘭到花蓮局部地區可能有大雨甚至豪雨發生機會，雖然短延時強降雨機會低，長時間累積雨量也蠻大。中南部雲量偏多，甚至當比較厚雲層通過時也可能有局部降雨出現，天氣不太穩定，跟單純東北季風影響情況不太相同。

溫度方面，吳聖宇指出，今明兩天北部、東北部一帶白天高溫只有20-23度，花東高溫24-26度，中南部高溫降到26-28度，涼意較為明顯。夜晚清晨中北部、東北部空曠地區低溫可能降到16-18度，都市地區低溫也會降到19-20度，南部及花東空曠地區低溫也會降到20度上下，都市地區20-22度。

周三之後萬宜颱風離台灣愈來愈遠，擴散上來的水氣減少，並且更向北移動，吳聖宇說，中南部可望恢復多雲到晴天氣，不過北部、東半部配合東北季風影響，持續有短暫陣雨機會，但雨量會縮減。北部、東北部仍受東北季風影響，加上仍有降雨機會，溫度回升幅度較小，白天高溫約22-24度，花東25-27度，中南部高溫有機會回到28-30度或以上。

吳聖宇指出，萬宜颱風昨天侵襲菲律賓後已進入南海，減為中度颱風，結構也被明顯破壞，預估未來會朝向中西沙島海域前進，強度持續減弱，對台灣來說就是外圍環流帶來水氣北上，對華南地區也會讓東北季風變得更強，當地沿岸容易有強風，也會因颱風外圍水氣造成降雨，要等到周四(21日)萬宜颱風逐漸消失後，華南地區天氣才有好轉機會。