快訊

第三次大戰來臨？傳美放行烏克蘭用長程飛彈 俄烏都說話了

從政8年回金融主場 農村囝仔曾銘宗要帶富邦金衝向亞洲

大巨蛋啟用一周年頻漏水「原因找到了」 遠雄：至少已花4000萬修繕

聽新聞
0:00 / 0:00

今明低溫16度 吳聖宇：萬宜颱風水氣擴散迎風面豪大雨

聯合報／ 記者陳智華/台北即時報導
東北季風影響一周，迎風面容易下雨。本報資料照片
東北季風影響一周，迎風面容易下雨。本報資料照片

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天指出，受東北季風增強影響，今天清晨台灣本島最低溫出現在新北石碇只有16.8度，苗栗以北到宜蘭一帶清晨的低溫也只有18-20度間，加上降雨，整體相當濕涼。

吳聖宇指出，今明兩天東北季風持續影響，強度比昨天更強，加上萬宜颱風進入南海，外圍水氣逐漸向北擴散，台灣附近水氣偏多，迎風面北部、東半部降雨較明顯，基隆北海岸、宜蘭到花蓮局部地區可能有大雨甚至豪雨發生機會，雖然短延時強降雨機會低，長時間累積雨量也蠻大。中南部雲量偏多，甚至當比較厚雲層通過時也可能有局部降雨出現，天氣不太穩定，跟單純東北季風影響情況不太相同。

溫度方面，吳聖宇指出，今明兩天北部、東北部一帶白天高溫只有20-23度，花東高溫24-26度，中南部高溫降到26-28度，涼意較為明顯。夜晚清晨中北部、東北部空曠地區低溫可能降到16-18度，都市地區低溫也會降到19-20度，南部及花東空曠地區低溫也會降到20度上下，都市地區20-22度。

周三之後萬宜颱風離台灣愈來愈遠，擴散上來的水氣減少，並且更向北移動，吳聖宇說，中南部可望恢復多雲到晴天氣，不過北部、東半部配合東北季風影響，持續有短暫陣雨機會，但雨量會縮減。北部、東北部仍受東北季風影響，加上仍有降雨機會，溫度回升幅度較小，白天高溫約22-24度，花東25-27度，中南部高溫有機會回到28-30度或以上。

吳聖宇指出，萬宜颱風昨天侵襲菲律賓後已進入南海，減為中度颱風，結構也被明顯破壞，預估未來會朝向中西沙島海域前進，強度持續減弱，對台灣來說就是外圍環流帶來水氣北上，對華南地區也會讓東北季風變得更強，當地沿岸容易有強風，也會因颱風外圍水氣造成降雨，要等到周四(21日)萬宜颱風逐漸消失後，華南地區天氣才有好轉機會。

低溫 東北季風 颱風

延伸閱讀

天兔抵家門口 吳聖宇：登陸若是颱風 創睽違57年再有11月侵台颱紀錄

睽違57年的11月侵台颱 專家：天兔將撲南台灣、可能明天上午屏東登陸

天兔拖到明天上午登陸？ 他指跟萬宜颱風一路緊追有關

中颱天兔快速增強 吳聖宇：「出現RI現象」挑戰強颱

相關新聞

27日入秋最強冷空氣來了！氣象署：是否冷氣團仍需觀察

氣象粉專「觀氣象看天氣」今天表示，歐、美模式同步預測，27日前後會有一波較強的冷空氣來襲，會不會是入秋以來首波大陸冷氣團...

東北季風+萬宜颱風外圍雲系 雨炸4地

今除受東北季風影響，加上萬宜颱風外圍雲系影響，水氣偏多，北台濕涼。中央氣象署指出，北部及東半部有短暫雨，基隆北海岸、大台...

今明低溫16度 吳聖宇：萬宜颱風水氣擴散迎風面豪大雨

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天指出，受東北季風增強影響，今天清晨台灣本島最低溫出現在新北石碇只有16.8度，苗栗以北到宜...

太潮濕！他住北部嘆衣服曬不香 網點名一物必備、要注意衣服本身問題

北台灣的冬季總是濕濕冷冷的，近日有網友發文，詢問在北部要怎麼把衣服曬香，引起網友熱議。

周五小雪！4生肖運勢高下立判 猴、虎當心忌一色

11月22日迎來節氣「小雪」，民俗專家廖大乙說，本週五邁入「青龍年」倒數第5個節氣，肖牛、羊者運勢佳可趁勝追擊，讓明年運...

放任不管 塑膠垃圾2050年將倍增

全球塑膠公約最後一輪談判將於十一月廿五日至十二月一日在南韓釜山舉行，該公約有望成為全球第一部針對塑膠祭出法律約束力的協定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。