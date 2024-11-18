一起追楓去！全台必訪最美10大賞楓秘境

翻攝FB／武陵農場 Wuling Farm 翻攝FB／武陵農場 Wuling Farm

時序逐漸入秋，楓葉也隨著氣溫下降而紛紛轉紅，原本一片綠油油的山林被浸染上一層濃烈的色彩，彷彿步入了另一個紅橙的童話世界。每年最佳的賞楓時間約為11月至12月左右，各地的賞楓景點吸引了大批無數遊客前往，《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，整理了十個絕佳的賞楓秘境，讓你一踏進這些楓林中，就能感受到濃濃的秋意！

NO.10 台中 大雪山國家森林遊樂區

大雪山遊憩範圍海拔自2,000至2,600公尺，賞楓季從11月下旬開始，位於台中市和平區的楓林區從東勢出發約1小時能到達，沿路片片紅、黃葉映著翠綠的森林，交織成一幅如詩如畫的景致，宛如引領遊客踏入秘境的指引。大雪山的楓樹以台灣紅榨槭、青楓、楓香、尖葉槭等為主，楓葉分批慢慢轉為黃、橙、紅色，依照時序更迭，多種色彩輪替、交織成豐富的層次，隨風飄落，營造出獨特的秋意氛圍；正值雲海季節，飄散在山巒間的雲海中還會映襯出嫣紅的楓葉，是熱愛自然與攝影的旅人不可錯過的勝地。

遊客服務中心 (04)25877901

價格：全票$150元；優惠票$100元。

NO.9 太平山國家森林遊樂區

翻攝FB／太平山國家森林遊樂區

翻攝FB／太平山國家森林遊樂區

提到賞楓，大家通常會聯想到秋天，但太平山的紫葉槭卻在春天就開始展現迷人的紫紅新葉。每年3月，紫葉槭的新葉隨著日照逐漸轉為更加鮮豔的火紅色，楓紅美景可持續欣賞至10月落葉，是極為特別的賞楓地點。

遊客不妨沿著中央階梯漫步，徜徉在紅葉隧道下，兩側滿滿的紫葉槭為您鋪展一片浪漫風情。累了，可以到雲海咖啡館稍作休息，品味一杯咖啡後，再繼續登上原始林步道，感受森林的幽靜與自然之美。最後，別忘了前往宜蘭縣海拔最高的廟宇「鎮安宮」，向主祀的國姓爺參拜，為這場難忘的旅程畫下圓滿句點。

售票站(03)9809619

票價：全票$200元（假日）、$150元（非假日）；半票$100元；團體全票$150元；優待票$10元；星光票$50元。

NO.8 台北 陽明山國家公園

翻攝／臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

翻攝／臺北市政府工務局公園路燈工程管理處

位於台北的陽明山，其實隱藏著許多迷人的賞楓秘境，讓人一邊探索自然，一邊享受秋冬楓紅之美。盤點必訪五大賞楓景點推薦：

#花卉試驗中心

這片佔地超過4公頃的園區四季花卉盛開，但到了秋天，金黃楓葉更為園區添上夢幻色彩。漫步在這片楓葉世界中，隨手拍都能留下唯美的打卡照，宛如走進童話場景。

#前山公園

擁有百年歷史的前山公園是陽明山的經典景點，每到秋冬季節，步道兩旁的楓葉紛紛轉紅，形成壯觀的楓葉長廊。古樸的氛圍與絢麗的紅葉相得益彰，是一處散步賞景的理想地點。

#青楓步道

隱藏在陽明山間的青楓步道，以其夢幻的色彩漸層吸引遊客目光。當楓葉轉為金黃色，與周圍青綠的植被交織，宛如步入精靈系秘境，充滿浪漫與詩意。

#橫嶺古道

全長約850公尺的古道，是台北秋季健行賞楓的熱門選擇。入口處一對百年楓香姐妹樹，秋冬間葉色從金黃轉至深紅，迎接每位造訪的旅人；沿途楓葉美景與古道的歷史風情交織，別有一番韻味。

#台北奧萬大樂活莊園

作為近年來的新興景點，樂活莊園內栽種了各種造型獨特的日本楓樹。一進莊園，便能看到充滿歐式風情的拱門迎接，搭配楓葉映襯，讓人有如置身歐洲的秋日田園，拍照與放鬆兼具。

專線(02)25108888

票價：免費

NO.7 桃園 石門水庫

翻攝FB／樂遊桃園

翻攝FB／樂遊桃園

石門水庫是北台灣最知名的賞楓景點之一，擁有約三千多棵青楓與槭樹。從楓林步道漫步到槭林公園與發電廠附近，沿途的美景讓人目不暇給。登高遠眺，石門水庫後池的碧波與滿山的楓紅交織，宛如一幅繽紛的冬日畫作。天空下，綠、黃、橘交錯的葉片在陽光映照下，展現出自然的溫暖色調，低調卻不失浪漫。網友分享「冬天的石門水庫真的很浪漫」、「每個點都是賞楓絕佳點」、「比起日韓的豔紅，小清新的綠黃色更好看」。不妨帶上一杯熱飲，放慢步伐，在楓葉隧道下靜靜感受冬日的暖意。

管理中心(03)4712000

車輛票價：大車$400元；小型車/重機$120元；機車$50元。

NO.6 台中 福壽山農場

翻攝FB／福壽山農場FushoushanFarm

翻攝FB／福壽山農場FushoushanFarm

全台海拔最高的賞楓景點，位於海拔兩千多公尺的高山之上，福壽山農場因其壯麗的高山田園景致，被譽為「台灣小瑞士」。每年11月至12月，園區迎來追楓季節，層層楓紅點綴著田園，成為遊客心中的夢幻賞楓聖地。楓樹種類多樣，隨著季節變化逐漸呈現金黃、橘紅等層次豐富的色彩，農場內的波斯菊也在同時綻放，花海與楓葉交相輝映，將秋天的絢爛展現得淋漓盡致。

園區內最具人氣的賞楓地點為一座三合院式的平房 「松廬」，「掌葉楓」葉片精緻小巧，顏色由黃至橘紅層層堆疊，在滿滿的楓葉包圍下，映襯出古典日式庭院的優雅氛圍。靜坐其中，仿佛穿越時光，感受到一種恬靜浪漫的意境。

電話(04)25981441

票價：全票$100元，優待票$80元，半票$50元。

NO.5 台中 武陵農場

翻攝FB／武陵農場 Wuling Farm

翻攝FB／武陵農場 Wuling Farm

同樣位於台中，武陵農場因盛產高山農產品，以高山茶、蔬菜、水蜜桃、梨和蘋果聞名，四季皆有不同的景致。農場內設有多條賞楓步道，沿途楓樹成排，色彩從金黃到豔紅層層堆疊。在湖邊，楓葉的絢麗倒映於湖面，與藍天白雲交相輝映，彷彿一幅動人的山水畫。這裡的寧靜與美麗，讓每位漫步其中的遊客都能忘卻塵囂，盡情沉醉於自然的浪漫氛圍中。網友討論「湖景和楓樹的景色很浪漫」、「每次賞楓期要訂房都訂不太到」、「翠綠的銀杏也很美」。

諮詢電話(04)25901257

票價：全票$160元，一般優待票$130元，半票$80元，優待票$20元。

NO.4 新北 汐止拱北殿

翻攝FB／我的新北市

翻攝FB／我的新北市

位於新北市汐止的拱北殿，是一座擁有百年歷史的古剎，以濃厚的日式風情與迷人的自然景觀吸引眾多遊客。這裡的入山口設計特別，採用神社鳥居的形式，經過紅色的彼岸橋和日式石燈籠，瞬間彷彿穿越到日本。沿著平緩的森林步道緩行，適合健行，更能欣賞四季變化的美景；到了秋冬楓紅季節，步道兩旁被染上金黃與橘紅，風景如詩如畫，讓人心曠神怡。

拱北殿內最受歡迎的景點非雙拱橋莫屬！這座古老的磚橋，與寺內的石燈籠交相輝映，搭配滿山的楓紅，營造出如夢似幻的氛圍。不少民眾特地換上和服，在雙拱橋前拍下唯美照片，整體景致散發濃厚的日式古典氣息，被譽為是「人間仙境級的賞楓地」。

新北市汐止區汐萬路三段88號 電話(02)26461888

NO.3 嘉義 阿里山國家森林遊樂區

翻攝FB／漫步在雲端的阿里山

翻攝FB／漫步在雲端的阿里山

一年四季風貌多變的阿里山是絕對不能錯過的賞楓景點之一，每年秋冬，這裡的楓葉由綠轉橘，再染上紅色，從11月開始一路美到12月，吸引大量遊客前來一睹盛況。沿著阿里山公路蜿蜒而上，兩旁的楓葉隨著海拔變化漸次轉紅，直到山頭滿溢綠、橘、紅交織的景色，美不勝收。

#小笠原山觀景台

視野開闊，是遠眺山頭楓紅與雲海的最佳地點，風景壯麗如畫。

#沼平公園

公園內散步步道平緩，滿佈楓樹與黃澄澄的銀杏，秋冬交融的色彩讓人流連忘返。

#慈雲寺

古色古香的寺廟建築被楓葉包圍，增添了一份靜謐與禪意，是拍攝人文與自然景觀的絕佳地點。

#對高岳車站

結合懷舊的阿里山森林鐵路，車站周邊的楓葉景致如詩如畫，特別適合鐵道迷與攝影愛好者。

#佳賞楓步道

這條經典步道環繞香林神木，秋冬季節更添紅葉與銀杏的點綴，漫步其間如置身童話世界。

登上至高點，俯瞰阿里山的壯闊景緻，紅葉與滾滾雲海相襯，宛如仙境一般的場景令人屏息。尤其清晨或傍晚時分，陽光灑下，楓葉染上一層金光，壯麗又溫暖，是捕捉夢幻景象的最佳時機。但也請記得做好保暖措施，尤其早晚溫差大，記得攜帶保暖衣物。

阿里山國家風景區管理處處本部暨觸口遊客中心 (05)2593900

票價：全票$300元，一般優待票、半票$150元；優待票$10元。

NO.2 台東 紅葉村／紅葉部落

台東延平鄉的紅葉部落Dahdah是一個隱身於山林中，純樸安靜的布農族村莊，每年秋季整個村落就會被楓紅圍繞，過去在日治時期，日本人在此地種下大片楓樹，一到秋天楓葉便會遍佈整個山谷，因而有了紅葉村的美名，1960 年代，由此發源的紅葉少棒隊更成為台灣之光，享譽國際。

紅葉村不僅可以可以觀賞到滿山遍野秋日楓紅美景，經過重建與規劃後，還能體驗當地特有的溫泉文化，天氣漸漸轉涼的時節，不如和家人到紅葉村來一趟寧靜放鬆的溫泉之旅，去過的網友都讚道，「蓋建成溫泉園區後，變得很高級」、「是很棒的溫泉勝地」、「能賞楓還能享受溫泉的好地方」。

電話(089)561285

部落電子地圖

NO.1 南投 杉林溪森林生態度假園區

翻攝／翻攝FB／愛上杉林溪

翻攝／翻攝FB／愛上杉林溪

位於海拔約1600公尺處，是自然愛好者的天堂，也是熱門的縱走步道必經之地。這片森林遊樂園以四季景緻著稱，而每年秋天的楓紅季，更是吸引大批遊客前來賞景，成為不容錯過的秋日秘境。

#松瀧岩瀑布與九九吊橋

杉林溪不僅擁有壯觀的 松瀧岩瀑布，潺潺水流傾瀉而下，為遊客帶來震撼的視覺享受，還有園區內的經典地標 九九吊橋。吊橋視野極佳，是眺望瀑布與山谷的絕佳位置，楓紅季節，山巒溪流與鮮紅楓葉相映成趣，景色如夢如幻。

#花卉中心

園區內最密集、最壯觀的賞楓區非 花卉中心 莫屬。此地種植了 4千多棵楓樹，秋季來臨時，整片楓葉從綠轉黃、由黃漸紅，層層堆疊，形成令人屏息的鮮紅海洋。楓葉與潺潺溪水、遠處層疊山巒交織，宛如身處絕美仙境。園區內還點綴著 日式鳥居 和魚池，增添了一份靜謐和詩意，彷彿走進一幅秋日山水畫中。

諮詢電話(049)2611217

票價：全票$350元，優待票$300元；博愛票$200元。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年11月14日至2024年11月12日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

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