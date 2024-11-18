雞蛋供過於求仍漲價惹議 陳駿季：若有異常將聯合稽查

目前雞蛋產地價和批發價分別為每斤26.5元和36元，但根據雞蛋產銷資訊指出，目前雞蛋依舊遠遠供過於求，先前連續兩次的漲價引來許多批評。農業部長陳駿季今表示，假如蛋價出現壟斷的情況，將啟動聯合稽查。

立法院經濟委員會今天審查114年度中央政府總預算案關於農業部及所屬單位、農業特別收入基金等預算。

陳駿季會前接受媒體聯訪指出，雞蛋價格在季節交替之時一直會有波動，雞蛋價格會尊重市場機制，以過往經驗來看，進入冬季時雞蛋銷量確實增加，例如火鍋、麻油雞等都需要雞蛋，後續行銷會以火鍋等為主，未來蛋價應該會愈來愈持平，前端蛋農也有自主管理和調節，包含老母雞汰換等。

根據農業部最新雞蛋產銷資訊平台顯示，國內生產蛋雞約3630萬隻，每日產量達12萬5500箱，若以每箱200顆計算，每日生產過剩高達110萬顆，遠超過國人每日12萬箱的需求。

消基會上月底也指出，雞蛋已經供過於求，但價格仍然調漲相當不合理，質疑蛋價決定機制缺乏監督。

陳駿季說，根據經濟市場原則，雞蛋價格以供需為主來決定，雞蛋的量和生產，市場看到的價格都是產地和盤商之間的價格，但不見得反映到每個盤商的個別價格，因為蛋價不是統一價而是參考價，但如果蛋價有不正常異動會啟動聯合稽查，包括透過公平會等，但是否有壟斷仍要相關證據。