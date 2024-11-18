剛搶回一命…患者無視風險續抽菸 醫心涼：不是每次都能救成

醫師也會因病人的行為「心涼」。胸腔暨重症醫師黃軒表示，有次他看到一名才剛從鬼門關救回來的年輕人，從他面前抽菸走過，他頓時感到「心涼」，並在文中指出吸菸的危害，提醒民眾一定要珍惜生命，「不要以為每次的死亡邊緣，醫生一定可以搶救回來」。

胸腔暨重症醫師黃軒在臉書發文，表示他有次看到一名剛被他從鬼門關救回來的年輕人，從他面前抽菸走過，他頓時感到無比心涼，當初病人因哮喘病發命危，被他救活了，病人的老婆、家人，還一度質疑醫師的搶救，如今他卻仍然持續在抽菸。黃軒醫師並分享了哮喘患者抽菸的「3大危險」：

風險更高：

吸菸者患哮喘的風險比非吸菸者高出約30%-50%。

症狀更重：

哮喘症狀更嚴重，包括持續性氣道炎症和更頻繁的急性發作。

效果更差：

吸菸會降低支氣管擴張劑和類固醇等哮喘藥物的治療效果。

黃軒更指出哮喘對生命的威脅：

哮喘，是一種常見的慢性呼吸道疾病，全球約有2.62億人受其影響。 2019年，全球約有45.5萬人因哮喘而死亡。 每次哮喘嚴重病發在死亡邊緣，病患的家屬，幾近崩潰邊緣的！因為患者通常會是： -兒童 -青少年 -壯年（< 60歲） 這些都是高風險的族群！

黃軒也提醒，醫師搶救每條性命都不容易，一定要珍惜父母賜予的一條命，並直言：「不要以為每次的死亡邊緣，醫生一定可以搶救回來的。」

※ 提醒您：抽菸，有礙健康