太潮濕！他住北部嘆衣服曬不香 網點名一物必備、要注意衣服本身問題

北台灣的冬季總是濕濕冷冷的，近日有網友發文，詢問在北部要怎麼把衣服曬香，引起網友熱議。原PO在PTT發文，表示自己是北漂四年的高雄人，但至今還是無法適應北部「曬棉被要看氣候」的情況。

由於北部時常下雨又潮濕，讓他深受曬衣時衣服有機率臭掉的困擾，有時還會有飛蟻停留在衣服上。如果使用烘衣機，他則覺得衣服會有一股「悶味」，完全沒有洗衣精的香味，而且花費也更高。這讓他忍不住向網友詢問，到底要怎麼把衣服曬香？

文章引來大量網友留言，部分網友表示自己已經放棄日曬了，「在大台北區不用想要曬衣服了，多發霉而已，沒有足夠的日照時間」、「台北太濕無解，你要的味道一定要陽光，台北很容易整整兩周沒太陽又飄雨」。

有網友推薦原PO用除濕機，「除濕機開著晾室內就好了啊，濕度五十內衣服很快就乾了」、「衣服直接掛室內用除濕機，很難臭」、「除濕機試試，住北部除濕機應該是必備的吧」、「高溫洗，加上除濕機曬乾，香噴噴」。

但也有網友表示自己都是用烘衣機，「烘衣機的很香啊，洗劑放不夠？」、「我家的烘完就是太陽的味道，曬衣服確實100%臭掉沒錯」、「洗衣機要放柔軟精，烘完才會香，且有殺菌功能」、「換洗衣精、烘衣服時加烘衣紙，這樣還是烘不香的話該換衣服了」。

還有網友提醒，可能是衣服本身有問題，「衣服臭是因為蛋白質跟細菌的味道，這時不能用熱水洗否則蛋白質會更附著在上面。還有，要省錢衣服不用從頭烘，曬到九分乾再烘效果就很好了」、「衣服臭掉是穿太久纖維壞了」、「那種臭掉的是長菌了，要殺菌」。